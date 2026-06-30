El UCAM Murcia cumple su deseo con la llegada de Juani Marcos

El UCAM Murcia CB ya tiene al base que quería para reforzar su dirección de juego la próxima temporada. El conjunto universitario ha cerrado la incorporación de Juani Marcos después de que el argentino se desvinculara del Barça este mismo martes, una operación que el club llevaba tiempo siguiendo y que solo contemplaba si el jugador quedaba libre del conjunto azulgrana.

El UCAM Murcia tenía al base entre sus prioridades para este mercado de verano. De hecho, el interés por el jugador era conocido desde hacía semanas, tal y como anunció este diario, aunque cualquier movimiento dependía de que se resolviera primero su futuro con un Barça inmerso en una gran remodelación. Desde el Palacio siempre se descartó una posible cesión y la única fórmula que convencía era una desvinculación definitiva, condición que finalmente se ha cumplido.

De esta forma, Juani Marcos, que firma un contrato hasta 2028, se convierte en el segundo fichaje del UCAM Murcia para la próxima temporada, tras la llegada del ala-pívot Marcis Steinbergs, y refuerza una posición estratégica de cara a un curso en el que el club pretende dar continuidad al crecimiento mostrado durante las últimas campañas.

El base argentino, de 25 años y 1,90 metros de estatura, conoce perfectamente la Liga Endesa. Tras llegar al filial del Barça en 2019, disputó dos temporadas cedido en el Bàsquet Girona antes de regresar al club azulgrana, donde este último curso ha tenido un papel secundario detnro de una plantilla diseñada para competir por todos los títulos.

Juani Marcos, en un partido contra el Tenerife del play off por el título / Dani Barbeito/Sport

Pese a ello, Marcos dejó buenas actuaciones durante el tramo decisivo de la temporada. Precisamente, el UCAM Murcia pudo comprobar su nivel en la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título. En el primer encuentro disputado en el Palacio de los Deportes fue uno de los jugadores más destacados del Barça, firmando 10 puntos, cinco rebotes y una asistencia y demostrando su capacidad para imprimir ritmo al juego, buena toma de decisiones, velocidad y amenazar desde la línea de tres.

DeJulius-Marcos, la pareja de bases deseada

Su llegada permitirá al conjunto universitario sumar un perfil diferente para la dirección del equipo. El argentino puede alternar las posiciones de base y escolta, una polivalencia que encaja en la idea del club y que le permitirá compartir protagonismo con un David DeJulius que cuenta con contrato con el UCAM Murcia salvo que algún club intente negociar su fichaje en las próximas semanas. Además, la lesión sufrida por el norteamericano durante los cuartos de final frente al Barça, con una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, puede abrirle las puertas para asumir un mayor protagonismo durante la pretemporada y el inicio del calendario mientras DeJulius completa su recuperación.

Paralelismos con Campazzo

La operación también guarda ciertos paralelismos con la llegada de Facundo Campazzo al UCAM Murcia hace una década. Ambos jugadores comparten representante, Claudio Villanueva, que mantiene una buena relación con la entidad universitaria. Sin embargo, en esta ocasión el movimiento se ha producido tras la desvinculación de Marcos con el Barça y no mediante una cesión, como ocurrió en el caso del actual jugador del Real Madrid.

Facu Campazzo, en el 2016, en el primer partido de play off del UCAM Murcia ante el Real Madrid. / ACB Photo/ÁNGEL MARTINEZ

En tan solo dos años, Campazzo, se convirtió en el máximo asistente de la historia en la ACB del UCAM Murcia (380), un registro que todavía ostenta, y posteriormente asumió las riendas del conjunto blanco, con un paréntesis durante su paso por la NBA y Serbia, hasta ahora. Un testigo que ahora recoge Juani Marcos, que se convierte en el segundo base argentino en el UCAM Murcia de la última década.

Así está la plantilla

Con este movimiento, el UCAM Murcia ya cuenta con 13 jugadores con contrato en su plantilla para la próxima temporada. El conjunto universitario, que quiere contar con una plantilla amplia, de unos 14-15 jugadores para compaginar los calendarios de la Liga Endesa y la Basketball Champions League, también sigue de cerca la posibilidad de cerrar la llegada del exterior Souley Boum. Además, también haría falta la llegada de un pívot ante la dificultad de la continuidad de Devontae Cacok tras finalizar su contrato.

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