El santomerano Diego Mira logra una plata en el Open de España

El santomerano Diego Mira Albaladejo cerró su participación en el Open de España de verano con una medalla de plata en la prueba de 200 metros espalda, así como un cuarto puesto en los 200 estilos.

El nadador del CN Sabadell fue segundo con un registro de 1:58.52 en una prueba que ganó una de las estrellas de la natación española, el mallorquín Hugo González, con 1:55.95, superando a Iván Martínez Sota, que se hizo con la medalla de bronce con 1:58.74.

Asimismo, en los 200 estilos acarició la medalla de bronce con un tiempo de 2:00.28 por 1:59.69 de Alberto Hernández, quien fue tercero en otra prueba que ganó Hugo González.

Diego Mira no logró la mínima para el Campeonato de Europa de París en estas dos distancias, pero el nadador murciano sí que estará en la cita que se celebrará del 31 de julio al 16 de agosto en la capital francesa, puesto que ya tenía la marca mínima exigida en los 400 estilos, que está en 4:15.29.

En el pasado Europeo de piscina corta de Lublin, el santomerano logró una sexta plaza. Además, en su poder tiene el récord nacional de los 400 estilos en piscina corta. Por tanto, en París sumará una nueva internacionalidad el nadador de 24 años de edad.

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Rubio, séptima en 400 libre

Asimismo, en el Open de España celebrado en Mallorca, la cartagenera Alba Rubio Villoria se metió en la final de 400 metros libre, donde concluyó en la séptima posición, mientras que Alfonso Franco fue décimo en 400 estilos, donde compitió en la final B.