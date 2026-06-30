Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC conocen hoy su hoja de ruta liguera en Primera RFEF

¿Cuándo será el primer derbi entre el FC Cartagena y el Real Murcia? ¿Será en el Cartagonova o en Nueva Condomina? ¿Cuándo tendrán que visitar ambos equipos el Centenario El Rubial para jugar contra el Águilas? ¿En qué jornadas visitará el Real Zaragoza a los tres equipos de la Región? ¿Cuándo será el clásico entre Real Murcia y el Hércules? ¿Y en fútbol sala? ¿Cuándo tendremos los derbis entre ElPozo Murcia-Jimbee Cartagena y el Roldán-LBTL Alcantarilla? ¿Contra quién arrancarán el Alhama Femenino y el Zambú Pinatar en su intento de ascender a la Primera División en sus respectivas categorías? Todas esas preguntas quedarán resueltas hoy, 30 de junio, el último día natural de cada temporada, pero que en este año va a ser el que dé el pistoletazo de salida al próximo curso con el anuncio de todos los calendarios en el fútbol y fútbol sala, a excepción de Tercera RFEF que ya depende de cada territorial. Un total de 11 equipos de la Región de Murcia, con el asterisco de La Unión Atlético, y cinco de fútbol sala sabrán su camino a partir de finales de agosto.

Nueve calendarios

La RFEF vivirá este martes una jornada intensa con la celebración de su Asamblea General Ordinaria y la presentación oficial de los calendarios de las principales competiciones para la temporada 2026-2027.

La Asamblea comenzará a las 12.00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Durante la sesión, los miembros del máximo órgano de representación de la Federación realizarán el balance de la temporada recién finalizada y someterán a votación diferentes asuntos relacionados con la gestión del último ejercicio, además de las principales medidas que marcarán el rumbo del fútbol español durante los próximos meses.

Uno de los puntos más esperados llegará por la tarde. A partir de las 20.00 horas, la RFEF trasladará el protagonismo al espacio Plaza Selección, en el centro de Madrid, donde dará a conocer de forma oficial los calendarios completos de las nueve principales competiciones nacionales.

Entre ellas figuran LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, Liga F, Primera Federación, Primera Federación Femenina, Segunda Federación, Liga Prime Futsal, Primera División Iberdrola de Fútbol Sala y Segunda División de Fútbol Sala.

Con esta presentación quedará configurada la temporada 2026-2027, ya que clubes, jugadores y aficionados conocerán el orden completo de las jornadas, los emparejamientos y el calendario de competición. Por segundo año consecutivo, la Federación hará pública esta información en un acto retransmitido en directo por ‘streaming’, de manera simultánea para todos los campeonatos nacionales.

Sorteo puro en Tercera RFEF

Más allá de los calendarios, el punto caliente de la jornada se sitúa en la reestructuración de la Tercera Federación. La Comisión de Presidentes de Federaciones de ámbito autonómico ratificará hoy una reforma histórica para el formato de ascenso a Segunda Federación, que entrará en vigor de manera inmediata para la temporada 2026-2027.

Tras un intenso proceso de debate entre las territoriales, se ha impuesto la propuesta que devuelve la esencia del play off clásico: el sorteo puro entre territoriales a nivel nacional desde la primera ronda. La votación final ha sido igualada, con 9 federaciones autonómicas apostando por el sorteo puro, frente a 7 que preferían mantener el sorteo por zona, con una territorial que optó por la abstención.

El nuevo sistema está diseñado para fomentar la competitividad y eliminar los condicionantes de grupo en las fases decisivas. En cuanto a la estructura, los cuartos de final enfrentarán a los clasificados en segunda posición contra los quintos, mientras que los terceros se medirán a los cuartos. Posteriormente, en la fase de semifinales, se aplicará un criterio de cruces que enfrentará a los clasificados como «peores» contra los «mejores». Eso significa que se mantendrá la importancia de la clasificación liguera para ir priorizando los emparejamientos, es decir, un segundo se enfrentará a un quinto siempre que sea posible.

Finalmente, la fase decisiva por el ascenso eliminará cualquier condicionante posicional previo, estableciendo un sorteo puro donde ya no se respeta la posición en la tabla. Un detalle crucial que ha generado satisfacción en los clubes es la estandarización de las eliminatorias: a diferencia de las fases anteriores, en la gran final sí estarán permitidas la prórroga y los penaltis en caso de empate, dependiendo todo ello exclusivamente del orden en el que se extraigan las bolas durante el sorteo.

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Con esta decisión, la RFEF busca dinamizar la fase de ascenso y dotarla de mayor emoción y teniendo cada territorial la opción de lograr hasta cinco ascensos. Ahora mismo lo máximo eran dos por grupo.