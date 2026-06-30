Pedro Acosta se somete a una intervención quirúrgica en Barcelona para tratar el túnel carpiano de su brazo derecho

El piloto murciano de MotoGP Pedro Acosta fue intervenido ayer por el doctor Xavier Mir, en el Hospital Universitario Dexeus, de Barcelona, del túnel carpiano de su brazo derecho. El pasado domingo, en el Gran Premio de Holanda, el mazarronero desveló que era una operación que tenía prevista para dentro de dos semanas, pero la misma se ha adelantado por los problemas que sufrió en Assen y que le obligaron a retirarse. Según el comunicado de su equipo, el piloto espera estar entre el 10 y el 12 de julio en Alemania, pero previamente tendrá que pasar el jueves 9 el examen de los médicos del campeonato para determinar si es declarado apto para la carrera, que será la última antes del descanso veraniego.

Acosta, después de operarse hace un año del síndrome compartimental, conocía desde hace tiempo que tendría que volver a pasar por el quirófano. El pasado domingo, tras retirarse en el trazado holandés, desveló que "ya desde Japón del año pasado se me duermen los dedos de la mano. En algunas carreras he perdido más y otras menos por ese problema, pero ya ha llegado en el que hoy no sabía dónde estaba la maneta de freno", explicó en DAZN, donde también añadió que "me ha pasado cuando he adelantado a Marc Márquez, que me he puesto a frenar y me he ido largo para no darle. Y cuando ya he bloqueado dos veces he pensado que no me iba a cambiar la vida por un sexto puesto", declaró.

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Pedro Acosta, durante el Gran Premio de Holanda en Assen / KTM Red Bull Factory

"En su día, cuando me operé del síndrome compartimental, ya me dijeron que me tendría que operar antes o después. La idea era hacerlo después de Saschering, pero después de ver lo que ha pasado hoy, que ya en el warm-up me ha dado la segunda vuelta y se ha repetido en la carrera, donde a partir de la segunda vuelta he empezado a perder sensibilidad, había que ponerle un límite", añadió. Acosta también apuntó que "si la moto se moviera menos ayudaría, pero no es el problema, porque de aquí a final de año se va a mover lo mismo, y antes o después le tenía que poner una solución. Es una pena haber acabado el fin de semana así, pero tampoco me hubiera cambiado mucho la vida haber acabado sexto porque no hubiéramos finalizado", terminó diciendo.