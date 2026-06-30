El murciano Fernando Ramírez quiere probar suerte en la NCAA

El base murciano Fernando Ramírez se ha despedido del UCAM Murcia CB con el objetivo de probar suerte en la NCAA. El jugador, que en su última temporada en categoría júnior fue el máximo asistente del Campeonato de España y también estuvo en el filial de la Liga U22, desestimó recientemente una oferta para renovar con la entidad universitaria para militar en el segundo equipo y entrenar con la primera plantilla.

El santomerano, que es de la generación de 2008, se ha inscrito en uno de los campeonatos denominados como preschool para darse a conocer e intentar llamar la atención de alguna universidad estadounidense de cara a la próxima temporada.

Fernando Ramírez. | PRENSA UCAM MURCIA CB / UCAM Murcia CB

Ramírez, que ha sido internacional con España en categorías inferiores, por tanto, podría coincidir en la NCAA con otro murciano, el pívot alcantarillero Fabián Flores, quien cumplirá su segunda campaña en los Blue Demons de la Universidad DePaul.

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Asimismo, para reforzar el equipo filial, que volverá a militar en la Liga U22, el club ha incorporado a un escolta dominicano de 19 años de edad, Daniel Estrella, que procede del Bameso de su país y que ha promediado más de 25 puntos por partido en un campeonato para jugadores sub-25 denominado Torneo de los 150 Barrios.