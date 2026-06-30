Marcis Steinbergs, polivalencia para el juego interior del UCAM

El UCAM Murcia va a tener la próxima temporada una plantilla con catorce o quince jugadores. Y de ellos, siete serán interiores. Por ello el club ha fichado por dos temporadas a Marcis Steinbergs, quien ayer se desvinculó del Manresa tras pagar su cláusula de rescisión. El letón, que tiene la consideración de jugador cupo en la Basketball Champions League, puede actuar tanto en las posiciones de 4 como de 5, y llega para aportar polivalencia bajo los aros. Se trata del primer fichaje oficial para la 2026-2027, aunque el club ya tiene también atada la incorporación del base argentino Juani Marcos, quien en los próximos días se desvinculará definitivamente del Barça para recalar en el club universitario.

Steinbergs, que mide 2,08 metros y tiene 24 años de edad, llegó a España con 17 años para jugar en la cantera del Gran Canaria, club donde estuvo hasta la campaña 2020-2021. En la siguiente se incorporó al Baxi Manresa, donde ha militado durante las últimas cinco temporadas, con 159 partidos en Liga ACB. En la pasada promedió 20:07 minutos, 6,4 puntos y 2,4 rebotes, alternando las dos posiciones interiores. Además, en la Eurocup disputó 19 encuentros, con promedios de 6,5 puntos y 3,1 rebotes.

Al letón lo conoce Sito Alonso de su corto período al frente de la selección de Letonia, y está representado por Martins Berzins, quien ya trajo al UCAM a sus compatriotas Arturs y Rodions Kurucs. Es un jugador que también se prodiga en el tiro exterior, con una efectividad del 35% en los lanzamientos triples y con más de 4 lanzamientos por partido. Con su fichaje la plantilla gana en polivalencia en un juego interior donde también tienen contrato los ala pívots Toni Nakic, Kaiser Gates y Rubén López de la Torre, y los pívots Moussa Diagne y Emanuel Cate, con quien compartió vestuario el nuevo jugador murcianista. Además, también suma un cupo en la competición europea, por lo que Sito Alonso podrá hacer más rotaciones.

Marcus Steinbergs defiende a Kelan Martin en el Manresa-UCAM Murcia de esta temporada / Joaquim Alberch/ACB Photo

Steinbergs, que tenía un año más de contrato con el Manresa, es internacional con su país, con el que jugó el Eurobasket de 2025 y ha participado en las últimas Ventanas FIBA. Nacido en Riga el 28 de agosto de 2001, debutó muy joven como profesional en su país con el BK Ogre, para en 2019 incorporarse al Gran Canaria, con el que jugó en el filial de LEB Plata y llegó a debutar en ACB.

Falta otro ‘cinco’ y DeJulius

El fichaje de Steinbergs es el primero de los cuatro que tiene previsto incorporar para la próxima temporada el club. Otro de ellos será un cinco que llegará para sustituir a Devontae Cacok. Además, también está cerrado a falta de su rescisión con el Barça el fichaje del base argentino Juani Marcos, mientras que también está en el radar del club un jugador que puede actuar como base y escolta, el estadounidense con pasaporte congoleño Souley Boum.

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David DeJulius, saliendo del Palacio de los Deportes con muletas / Juan Carlos Caval

La incógnita sigue estando en la continuidad de David DeJulius. Los próximos días serán claves para desentrañar el rompecabezas, ya que de llegar algún club y abonar su cláusula de rescisión, el club debería buscar otro director de juego con el rol de titular. Al tener pasaporte comunitario el segundo anotador de la ACB la pasada campaña y estar cubierta ya una de las dos de extracomunitario con Kaiser Gates, el club no se quiere precipitar para tener un abanico más amplio donde poder elegir entre los ofrecimientos que le han llegado. Mientras tanto, DeJulius sigue trabajando en la recuperación de la lesión que sufrió en el segundo partido del play off de cuartos de final contra el Barça.