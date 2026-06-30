Jimbee-Inter y Noia-ElPozo, en la primera jornada de la revolucionaria Primera División

El fútbol sala vivirá una revolucionaria temporada 2026-2027 en Primera División, con un torneo de Apertura y otro de Clausura, para después dar paso a un play off. Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia ya conocen los emparejamientos. Los cartageneros tendrán un duro inicio recibiendo al Inter en la primera jornada y visitando en la tercera al Barça. Y los murcianos deberán dirimir dos encuentros fuera de casa consecutivos en las primeras jornadas. Estos son los emparejamientos:

TORNEO APERTURA

1 13/09/2026

Jimbee Cartagena-Inter

Noia-ElPozo

2 20/09/2026

Jimbee-Wanapix

Palma-ElPozo

3 27/09/2026

Barça-Jimbee

ElPozo-Córdoba

4 04/10/2026

Manzanares-Jimbee

Inter-ElPozo

5 11/10/2026

Jimbee-Noia

ElPozo-Manzanares

6 25/10/2026

Córdoba-Jimbee

FS García-ElPozo

7 01/11/2026

Jimbee-FS García

Wanapix-ElPozo

8 15/11/2026

El Ejido-Jimbee

ElPozo-Barça

9 22/11/2026

Jimbee-Jaén

Peñíscola-ElPozo

10 29/11/2026

Peñíscola-Jimbee

ElPozo-El Ejido

11 06/12/2026

Jimbee-ElPozo

12 13/12/2026

O Parrulo-Jimbee

ElPozo-Valdepeñas

13 20/12/2026

Jimbee-Palma

ElPozo-Osasuna

14 27/12/2026

Osasuna-Jimbee

Jaén-ElPozo

15 30/12/2026

Jimbee-Valdepeñas

ElPozo-O Parrulo

TORNEO CLAUSURA

1 10/01/2027

Jimbee-Manzanares

Córdoba-ElPozo

2 17/01/2026

Noia-Jimbee

ElPozo-Wanapix

3 24/01/2027

Jimbee-El Ejido

Barça-ElPozo

4 31/01/2027

Wanapix-Jimbee

ElPozo-Peñíscola

5 07/02/2027

El Ejido-Jimbee

Córdoba-Barça

6 14/02/2027

Jimbee-O Parrulo

ElPozo-Inter

7 21/02/2027

Inter-Jimbee

ElPozo-Palma

8 07/03/2027

Jimbee-Córdoba

Valdepeñas-ElPozo

9 21/03/2027

ElPozo-Jimbee

10 28/03/2027

Valdepeñas-Jimbee

O Parrulo-ElPozo

11 04/04/2027

Jimbee-Osasuna

ElPozo-FS García

12 11/04/2027

Palma-Jimbee

Osasuna-ElPozo

13 25/04/2027

Jimbee-Peñíscola

ElPozo-Noia

14 02/05/2027

Jaén-Jimbee

Manzanares-ElPozo

15 16/05/2027

Jimbee-Barça

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