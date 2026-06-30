Fútbol sala
Jimbee-Inter y Noia-ElPozo, en la primera jornada de la revolucionaria Primera División
La próxima temporada se estrenará sistema de competición con un torneo de Apertura y otro de Clausura para después dar paso a un play off final
El fútbol sala vivirá una revolucionaria temporada 2026-2027 en Primera División, con un torneo de Apertura y otro de Clausura, para después dar paso a un play off. Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia ya conocen los emparejamientos. Los cartageneros tendrán un duro inicio recibiendo al Inter en la primera jornada y visitando en la tercera al Barça. Y los murcianos deberán dirimir dos encuentros fuera de casa consecutivos en las primeras jornadas. Estos son los emparejamientos:
TORNEO APERTURA
1 13/09/2026
Jimbee Cartagena-Inter
Noia-ElPozo
2 20/09/2026
Jimbee-Wanapix
Palma-ElPozo
3 27/09/2026
Barça-Jimbee
ElPozo-Córdoba
4 04/10/2026
Manzanares-Jimbee
Inter-ElPozo
5 11/10/2026
Jimbee-Noia
ElPozo-Manzanares
6 25/10/2026
Córdoba-Jimbee
FS García-ElPozo
7 01/11/2026
Jimbee-FS García
Wanapix-ElPozo
8 15/11/2026
El Ejido-Jimbee
ElPozo-Barça
9 22/11/2026
Jimbee-Jaén
Peñíscola-ElPozo
10 29/11/2026
Peñíscola-Jimbee
ElPozo-El Ejido
11 06/12/2026
Jimbee-ElPozo
12 13/12/2026
O Parrulo-Jimbee
ElPozo-Valdepeñas
13 20/12/2026
Jimbee-Palma
ElPozo-Osasuna
14 27/12/2026
Osasuna-Jimbee
Jaén-ElPozo
15 30/12/2026
Jimbee-Valdepeñas
ElPozo-O Parrulo
TORNEO CLAUSURA
1 10/01/2027
Jimbee-Manzanares
Córdoba-ElPozo
2 17/01/2026
Noia-Jimbee
ElPozo-Wanapix
3 24/01/2027
Jimbee-El Ejido
Barça-ElPozo
4 31/01/2027
Wanapix-Jimbee
ElPozo-Peñíscola
5 07/02/2027
El Ejido-Jimbee
Córdoba-Barça
6 14/02/2027
Jimbee-O Parrulo
ElPozo-Inter
7 21/02/2027
Inter-Jimbee
ElPozo-Palma
8 07/03/2027
Jimbee-Córdoba
Valdepeñas-ElPozo
9 21/03/2027
ElPozo-Jimbee
10 28/03/2027
Valdepeñas-Jimbee
O Parrulo-ElPozo
11 04/04/2027
Jimbee-Osasuna
ElPozo-FS García
12 11/04/2027
Palma-Jimbee
Osasuna-ElPozo
13 25/04/2027
Jimbee-Peñíscola
ElPozo-Noia
14 02/05/2027
Jaén-Jimbee
Manzanares-ElPozo
15 16/05/2027
Jimbee-Barça
ElPozo-Jaén
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