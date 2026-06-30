El Hozono Global Jairis volverá a competir en la Eurocup Women

El Hozono Global Jairis jugará finalmente por tercera temporada consecutiva competición europea. El club ha formalizado en las últimas horas la inscripción en la Eurocup Women en un proyecto que “sigue adelante con ambición y con el objetivo de estar entre los grandes equipos de España”, según afirma el presidente, Salvador Costa.

La junta directiva ha trabajado intensamente desde que finalizó la temporada para poder mantener el presupuesto con la captación de nuevos apoyos y con el importante respaldo del patrocinador principal, así como del ayuntamiento de Alcantarilla y la dirección general Deportes. La pasada campaña la entidad marcó un nuevo hito al lograr la mejor clasificación de su historia en la Liga Femenina Endesa, donde acabó en la cuarta posición, y el subcampeonato de la Copa de la Reina. “Yo creo que la temporada pasada llegó la consolidación entre los mejores equipos de la liga. Fue nuestra cuarta campaña en la Liga Femenina Endesa, donde acabamos cuartos, llegando a los play off y también a otra final de la Copa de la Reina, al margen de disputar la Supercopa. Por ello considero que fue todo un éxito y como no puede ser de otra manera, el proyecto sigue adelante con la ambición de poder continuar entre los grandes, y que la Región de Murcia y Alcantarilla estén en el máximo nivel”, expresa Costa.

Aina Ayuso entra a canasta en un partido de la pasada temporada / Israel Sánchez

Después de anunciar las renovaciones de Txell Alarcón, Alba Prieto, Billie Massey y dos fichajes, en las últimas semanas no se han anunciado nuevas incorporaciones, la base canadiense Sami Hill, que procede del Araski, y la ala pívot alemana Emily Bessoir, del Lointek Gernika, debido a que “nos hemos centrado también en el trabajo con nuestros patrocinadores. El apoyo incuestionable de Hozono Global todos estos años ha consolidado el proyecto y crecer hasta el máximo nivel, algo que sin ellos no habría sido posible. Hemos estado muy centrados en el presupuesto para hacer frente a ese escalón en el que nos hemos instalado. Tampoco habría sido posible sin el ayuntamiento de Alcantarilla y la dirección general de Deportes, que son otros de nuestros pilares fundamentales. Todos estos patrocinadores y copatrocinadores que se han ido sumando nos han permitido dar el salto definitivo”, explica Costa, quien también puntualiza que “queremos mantener el presupuesto como el año pasado, no vamos a tener un gran crecimiento ni un cambio radical. Es un presupuesto importante de la liga femenina que nos va a dar la posibilidad de competir donde estamos”.

Salva Costa y su equipo de trabajo consideran que el club “debe de seguir creciendo y aposentándose, y en ello estamos trabajando, en nuevas incorporaciones y patrocinadores para esa pata de la mesa que nos falta que nos permita dar ese salto para competir al nivel de ir a por los títulos”.

Nuevos fichajes, en breve

Los movimientos en la plantilla se conocerán en breve, según avanza Salva Costa: “Durante esta semana se comenzarán a desvelar las siguientes renovaciones e incorporaciones que estamos terminando, pero puedo garantizar que el equipo va a competir al máximo nivel”, dice el presidente, quien también apunta que este año el mercado de fichajes es diferente por la marcha de jugadoras a Estados Unidos: “Muchas jugadoras se han ido al baloncesto americano, pero lo importante que ha hecho nuestra dirección deportiva es mantener esa columna vertebral que nos ha dado tanto éxito. Mantenemos un grupo muy sólido y equilibrado para poder competir de la forma que lo estábamos haciendo”, añade.

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Laura Gil, del Hozono Global Jairis, frente al Araski. / Juan Carlos Caval

Laura Gil, entre los objetivos

Una de las jugadoras que también se puede quedar es la subcampeona olímpica Laura Gil: “Estamos en ello y creo que en un tanto por ciento elevado, tenemos muchas posibilidades de que esté un año más con nosotros. Estamos en conversaciones y muy pronto tendremos una respuesta definitiva, pero tenemos muchas opciones de seguir disfrutando de ella”, termina diciendo.