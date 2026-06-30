Ya hay fechas para el derbi regional: así es el calendario de Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC

El Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC ya conocen su orden de partidos de una temporada que volverá a poner a prueba a los tres representantes de la Región en el grupo II de la Primera Federación. El sorteo del calendario, celebrado este martes en la Plaza de Colón de Madrid, ofreció la primera pincelada de un campeonato cargado de enfrentamientos de máximo nivel. Con históricos como el Real Zaragoza, el Hércules, o el Nástic de Tarragona, junto a potentes como Alcorcón, Ibiza o Huesca, que se añaden equipos ya habituales en esta tercera categoría como Algeciras, Rayo Majadahonda o los filiales del Atlético de Madrid, Real Madrid y Villarreal B, los tres clubes tratarán de lograr sus respectivos objetivos marcados para el curso 2026-2027.

La competición arrancará el fin de semana del 29 y 30 de agosto con un estreno exigente para dos de los equipos de la Región. El Real Murcia abrirá el campeonato en el Rico Pérez frente al Hércules, uno de los escenarios más complicados del grupo y uno de los partidos más esperados por sus aficionados debido a la cercanía y rivalidad, mientras que el FC Cartagena iniciará su andadura a domicilio ante el Algeciras. El Águilas, por su parte, será el único que debutará en casa, recibiendo en El Rubial al Alcorcón.

Un momento del último partido entre el Hércules y Real Murcia de la temporada pasada. / Álex Domínguez

El derbi regional más madrugador

Uno de los primeros grandes focos del campeonato llegará apenas un mes después. El primer derbi regional entre el FC Cartagena y el Real Murcia será más madrugador que en otras temporadas, ya que se disputará en la quinta jornada, en el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, en el estadio Cartagonova, mientras que la vuelta tendrá lugar el 27 o 28 de febrero, en la jornada 26, cuando los albinegros visiten la Nueva Condomina.

El calendario también deja otros dos enfrentamientos entre equipos de la Región. El FC Cartagena recibirá al Águilas en la sexta jornada, el 3 o 4 de octubre, mientras que el conjunto aguileño ejercerá de local en la segunda vuelta, el 10 o 11 de abril, en la jornada 32. Por su parte, el duelo regional entre el Real Murcia y el Águilas llegará mucho más avanzada la competición. Primero en la Nueva Condomina el 9 o 10 de enero, en la última jornada de la primera vuelta, y posteriormente en El Rubial el 20 o 21 de marzo, en la jornada 29, cuando el curso entre ya en su tramo decisivo.

Un momento del último derbi disputado en Nueva Condomina entre el Real Murcia y el FC Cartagena. / Israel Sánchez

Visitas al Huesca y al Ibiza

Más allá de los duelos regionales, el calendario ofrece una sucesión de encuentros actractivos frente a varios de los grandes candidatos al ascenso. El Real Murcia afrontará pronto una de las pruebas más exigentes del curso al recibir al Real Zaragoza el 17 o 18 de octubre en Nueva Condomina, en la jornada 8, además de visitar al Huesca el 6 de diciembre, en un duelo especial por los regresos del entrenador Sergi Guilló, el portero Dani Jiménez o el centrocampista Javi Mier al Alcoraz, siendo los tres fichajes del club grana este verano, y medirse a la UD Ibiza el 20 de diciembre en Can Misses antes de recibir al conjunto balear el 14 de marzo. También sobresalen los enfrentamientos ante el Real Madrid Castilla, con visita al Alfredo Di Stéfano el 22 de noviembre y recibir en Murcia al filial blanco el 7 de febrero.

Los albinegros visitarán el Ibercaja en septiembre

El FC Cartagena tampoco tendrá tregua. Los albinegros visitarán al Zaragoza el 20 de septiembre en la cuarta jornada y recibirán al conjunto aragonés el 7 de febrero, además de enfrentarse al Huesca el 3 de enero y cerrar la temporada precisamente en El Alcoraz el 23 de mayo. La UD Ibiza aparecerá en el calendario el 15 de noviembre y el 31 de enero en Cartagena, mientras que el Real Madrid Castilla será rival el 1 de noviembre y el 21 de febrero, dos encuentros con el habitual atractivo que despierta el filial madridista.

Los jugadores del FC Cartagena celebran un gol en el estadio Cartagonova. / Iván Urquízar

El Águilas también tendrá un recorrido de máxima exigencia frente a los aspirantes al ascenso. Los de El Rubial recibirán al Real Madrid Castilla el 13 de septiembre, al Huesca el 11 de octubre, a la UD Ibiza el 18 de octubre y al Real Zaragoza el 6 de diciembre, antes de visitar Ibercaja Estadio en la recta final del campeonato, el 25 de abril. Un calendario que pondrá a prueba desde muy pronto las aspiraciones del conjunto costero, tras su ascenso desde la Segunda Federación.

Los jugadores del Águilas FC celebrando uno de los goles. / L.O.

La última jornada, solo el Águilas en casa

En la última jornada de la competición, fijada para el 23 y 24 de mayo, el Águilas FC será el único representante de la Región que juegue su partido en casa frente al Sant Andreu. Por lo tanto, Real Murcia y FC Cartagena pueden estar jugándose sus respectivos objetivos lejos de su estadio. Los granas visitarán al Nástic de Tarragona en el Nou Estadi, su verdugo en el play off de ascenso de 2025 y dos equipos que esta temporada recién finalizada han peleado por mantener la categoría. Mientras que los albinegros visitarán el Alcoraz en la jornada 38 para medirse al Huesca.

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