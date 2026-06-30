La FIFA levanta la sanción al Águilas FC que le impedía inscribir nuevos jugadores

Una vez aportada la documentación que requería la FIFA al Águilas FC, el ente internacional ha levantado la sanción que pesaba sobre el club costero que le impedía inscribir nuevos jugadores, por lo que la entidad recupera en la normalidad para confeccionar una plantilla en la que va a continuar el centrocampista madrileño Alonso, quien llegó en el mercado de invierno procedente del Villarreal C, y que es la primera ficha sub-23 que utilizan los costeros. El comunicado de la junta directiva informó que "la FIFA ha comunicado oficialmente el cierre del procedimiento disciplinario que el club tenía abierto, tras haberse acreditado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. En consecuencia, queda levantada de forma definitiva la sanción consistente en la prohibición de inscripción de nuevos jugadores. El club agradece enormemente el trabajo realizado a las personas que han contribuido a la resolución favorable del proceso".

Las obra de ampliación del Centenario El Rubial / Jaime Zaragoza

Obras de ampliación del Centenario El Rubial

Si hace unas semanas comenzaron las obras para ampliar el aforo del Centenario El Rubial en el antepalco, ahora han comenzado en el muro perimetral de levante, el más cercano a la rambla de El Rubial. Las obras han dado comienzo con la preparación de la cimentación de un nuevo muro, ganando 16 metros al recinto. Una vez construido se procederá al derribo del actual muro, con el fin de no dejar un acceso libre al campo mientras duren las obras, que se espera que finalicen antes de disputar los primeros partidos de pretemporada. Con esta ampliación del recinto y la instalación de un nuevo graderío, el Centenario El Rubial alcanzará un aforo cercano a las 4.000 localidades, todos sentados.