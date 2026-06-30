El FC Cartagena figura entre los grandes deudores de Hacienda con una deuda de más de 1,2 millones de euros

El FC Cartagena figura en la lista de grandes deudores publicada este martes por el Ministerio de Hacienda correspondiente al cierre del ejercicio 2025. La entidad albinegra aparece con una deuda de 1.255.886,3 euros, superando el umbral de 600.000 euros establecido para formar parte de este listado.

La conocida como lista de morosos incluye a personas físicas y jurídicas que mantienen deudas o sanciones tributarias pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que cumplen los requisitos fijados por la Agencia Tributaria. Y es el único que sigue en competición, porque el resto se han disuelto ya.

El conjunto cartagenero es uno de los ocho clubes de fútbol que aparecen en la relación publicada por Hacienda. El mayor importe corresponde a la Unión Deportiva Salamanca SAD, con 13.400.371,6 euros, seguida por el Extremadura Unión Deportiva SAD, con 2.663.242,6 euros, el CF Intercity SAO, con 2.314.400,4 euros, y el Xerez Club Deportivo SAD, con 2.253.964 euros.

También figuran en el listado el Club Deportivo Atlético Alcantarilla, con una deuda de 1.824.521,1 euros; el Lleida Ponent Club de Futbol, con 1.536.272,8 euros; el CF Reus Deportiu SAO, con 1.340.886,4 euros; y, finalmente, el FC Cartagena SAD, con 1.255.886,3 euros.

La publicación del listado de grandes morosos es anual y recoge a aquellos contribuyentes que, a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior, mantienen deudas tributarias pendientes que superan el límite legal establecido. En esta edición, correspondiente al cierre de 2025, el listado incluye un total de 5.853 deudores, entre personas físicas y jurídicas.

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La deuda con Hacienda corresponde a la herencia dejada por la gestión de Paco Belmonte. El actual director general, Víctor Alonso, ha comentado en varias ocasiones que desde la llegada de Alejandro Arribas, uno de los objetivos es llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria, y en esa línea está trabajando, con el fin de pactar un calendario de pagos para evitar que la deuda crezca por los intereses.