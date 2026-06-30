FC Cartagena: La economía ‘de guerra’ se instala en el Cartagonova

La misión del Fútbol Club Cartagena este verano no es nada sencilla. Arrancar un nuevo proyecto deportivo e institucional que no parte de cero, sino por debajo de cero. Es lo que han heredado Alejandro Arribas y su equipo de trabajo. Una enorme deuda y una estructura de gastos muy superior a los ingresos que genera el club. Una vez a los mandos y después de seis meses ‘de prueba’, la nueva directiva inicia la temporada 26-27 con el FC Cartagena instalado en una economía de guerra.

‘El que avisa no es traidor’ debió pensar Alejandro Arribas con sus afirmaciones cuando adquirió el FC Cartagena. Sacó a la luz la deuda de la entidad, admitió impagos a proveedores y expuso la previsión de gastos de un club que convivía con las facturas de un equipo de Segunda División y los ingresos de un conjunto de categoría regional.

Inasumible era el arrendamiento de la mal llamada Ciudad Deportiva, dado que no pertenece al club albinegro. Más de 10.000 euros al mes le costaba entrenar en La Manga Club al Cartagena. En la misma línea iban otros gastos en transporte -por lo que se detuvo el servicio de autobús en las bases- o contratos de servicios que prestaban al club diferentes empresas. El gasto de la plantilla, por supuesto, seguía el mismo error.

Equipos muy competentes. Fichajes sorprendentes, como los de Rubén Castro o Álex Gallar, para un recién ascendido. Operaciones ruinosas, como las de Ríos Reina o Antonio Luna, que llegó a costarle al Cartagena cerca del millón de euros en un año y no jugó más que un puñado de partidos. También hubo aciertos durante la época Belmonte-Breis, pero la nota dominante fue el gasto desorbitado sin una base de ingresos que lo justificara. Ahora lo paga la entidad.

El resultado de esos excesos se ve reflejado en las cortas posibilidades que tiene el FC Cartagena a la hora de confeccionar su nuevo equipo. Renovaciones a la baja y fichajes a bajo coste. Así lo atestiguan Iban Ribeiro, Grégory Kelo o Abdel-Lah, figuras prometedoras de corta experiencia que aún no han dado un salto en su carrera; o Marcelo, quien quiere reivindicarse después de una lesión importante. Todos los perfiles apuntan al máximo ahorro posible para empezar a reconducir las cuentas albinegras.

Negociar sin dinero

Esos son los que ya están. Los que han aceptado el reto albinegro. Bien porque les supone un paso adelante fichar por el FC Cartagena o bien porque ven la oportunidad de rendir en un conjunto que no podrá exigir ganar siempre. La realidad del cuadro portuario ha cambiado de un año a otro y la exigencia deportiva dependerá de cómo termine el mercado, que apunta de austero a muy austero.

Negocia el Cartagena a esta hora con varios futbolistas. Tiene plan A, plan B y plan C por si no consigue convencer a los jugadores que quiere en primera instancia. Ese plan de contingencia existe porque la posibilidad de que los futbolistas rechacen al conjunto cartagenerista es elevada. Y no tiene más motivo que el económico. Según ha podido conocer esta redacción, algunas de las ofertas albinegras están por debajo de las posibilidades de otros equipos de una categoría por debajo. Es decir, están al nivel de Segunda RFEF.

Con el paso de las semanas, esas ofertas que ahora son muy bajas pueden verse incrementadas. Dependerá de qué objetivos se consiguen y cuáles se terminan cayendo. El mercado, que abre la persiana el próximo miércoles 1 de julio, no ha hecho más que empezar a moverse y no conviene precipitarse. Menos aún, en la situación del Cartagena.

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Asi de crudo es el panorama de un club que sufre deudas heredadas. Cuando antes lo entienda la afición cartagenerista, que obviamente quiere lo mejor para su equipo, más llevadera será una temporada que, salvo milagro, es de transición. Quizás, lo mejor es pasar ‘hambre’ en tiempos ‘de guerra’ para poder disfrutar de un banquete en tiempos ‘de paz’.