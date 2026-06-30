'Escolta, pero golda': El Jimbee Cartagena lanza su campaña de abonos 26-27 con precios congelados

El Jimbee Cartagena, el mismo día en el que sale el calendario, ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2026-2027 con la presentación de su nueva campaña de abonados. Bajo el ingenioso lema 'Escolta, pero golda. Nuestra historia', el club cartagenero apela a la exitosa trayectoria reciente del equipo —que incluye títulos de Liga, Supercopa y grandes actuaciones en Champions y Copa del Rey— para ilusionar a una afición que el año pasado marcó un hito al superar los 3.500 socios.

Con el objetivo de revalidar estas cifras y continuar consolidando el proyecto, la entidad ha tomado una decisión clave: congelar los precios de la pasada campaña en todas sus categorías y sectores del Palacio de los Deportes.

Las claves de la campaña: renovaciones y precios

El club mantiene su estructura de categorías (General, Infantil, Especial y Benjamín) y la modalidad Familiar. Además, se mantiene la apuesta por la sostenibilidad mediante la digitalización del abono, estableciendo un coste de 5 euros para quienes deseen obtener el carné en formato físico.

Precios competitivos: El abono general en Tribuna Este-Oeste parte desde los 120 euros para renovaciones y 165 euros para nuevas altas, mientras que en las zonas de Pista y Fondos los precios se ajustan a 105 y 125 euros , respectivamente.

El abono general en Este-Oeste parte desde los para nuevas altas, mientras que en las zonas de los precios se ajustan a , respectivamente. Abono VIP: Para los seguidores que buscan la experiencia completa, el abono VIP —que garantiza el acceso a todos los partidos organizados por el club— tiene un precio de 285 euros para renovaciones y 350 euros para nuevas altas .

Para los seguidores que buscan la experiencia completa, el abono VIP —que garantiza el acceso a todos los partidos organizados por el club— tiene un precio de y . Abono Familiar: Esta modalidad, de venta exclusivamente presencial, ofrece una solución integral para unidades familiares, con costes que oscilan entre los 195 y 234 euros dependiendo de la zona elegida.

Fechas y plazos a tener en cuenta

Respecto al calendario, los abonados de la pasada temporada tienen garantizada la reserva de su asiento actual hasta el próximo 31 de julio. A partir del 1 de agosto, una vez finalizado este plazo y liberadas las butacas no renovadas, los socios que lo deseen podrán solicitar cambios de ubicación, siempre que los asientos elegidos se encuentren disponibles.

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Por otro lado, la campaña ya se encuentra plenamente operativa, permitiendo gestionar tanto las renovaciones como las nuevas altas desde este momento. Los aficionados pueden formalizar su abono de forma online, a través del portal jimbee.compralaentrada.com, o bien de manera presencial en la tienda oficial del club, ubicada en el Palacio de los Deportes, con un horario de atención al público de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas.