ElPozo y Jimbee Cartagena, en una revolucionaria liga de fútbol sala: conoce los cambios

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, fue el encargado de oficializar el giro de 180 grados en el fútbol sala nacional en la Asamblea General Ordinaria. Con un discurso que apelaba a la unidad y a la ambición, el dirigente despejó cualquier duda sobre el consenso alcanzado: “Por fin trabajamos todos juntos. Es una necesidad”, sentenció Louzán, quien subrayó que el plan de modernización de la Primera División, en la que volverán a estar inmersos ElPozo Murcia, subcampeón esta temporada, y el Jimbee Cartagena, que ha ganado dos de los últimos tres títulos ligueros, no es un capricho, sino la respuesta a un mercado que exige espectáculo y rentabilidad. “Hasta ahora pudo haber mucha división, creo que el fútbol sala necesitaba del trabajo conjunto para que esta disciplina tenga los éxitos que ha alcanzado este año. Somos campeones de Europa”, añadió el presidente, recordando la salud competitiva de la selección.

De la propuesta al consenso: un camino de 10 a 6

El camino hasta este punto no ha sido sencillo. El pasado 24 de marzo, cuando el General Manager del CNFS, Mario Hernando, expuso el ambicioso plan de cambio estructural, las reacciones fueron dispares. La propuesta, bautizada inicialmente como la transición hacia la ‘Liga Prime Futsal’, planteaba una ruptura total con el sistema tradicional. Tras semanas de debate y una votación el pasado 18 de mayo, donde 10 clubes dieron el "sí" frente a 6 disidentes, la propuesta fue pulida en Las Rozas hasta alcanzar la forma definitiva que hoy conocemos.

El nuevo orden competitivo

En la Asamblea General, Mario Hernando, General Manager del fútbol sala en la RFEF, reconocía que era necesaria “una revolución para que crezca el fútbol sala. “No estamos generando toda la atención y todo el valor en patrocinadores, medios de comunicación y, sobre todo, en aficionados. Era necesario sacudir nuestro deporte. Necesitamos un formato que eleve el interés durante toda la temporada”, explicó.

La transformación es radical. Desaparece la liga regular para dejar paso a dos torneos diferenciados: el Torneo de Apertura, que irá de septiembre hasta diciembre, y el Torneo de Clausura, que arrancará en febrero hasta mayo, y ambos con una duración de 15 jornadas. Cada uno coronará a su propio campeón y ambos otorgarán las plazas españolas para la UEFA Futsal Champions League. Para determinar al rey absoluto del año, se disputará un play off final entre los dos primeros de cada torneo y los cuatro mejores clasificados en el total de ambas competiciones, buscando al "Supercampeón".

Desaparece la Copa del Rey y habrá nuevo formato de la Copa de España

Además, se ha confirmado la desaparición de la Copa del Rey del calendario, mientras que la Copa de España se mantiene como pilar, pero con la participación de clubes de Segunda, Segunda B y Tercera, democratizando el acceso al torneo más querido por la afición. En total serán 90 los equipos que la jueguen. Se mantendrá la Fase Final a ocho equipos en una ciudad, pero no serán los ocho primeros de la liga los que participen como hasta ahora, sino los seis primeros del Torneo Apertura más otras dos plazas que se clasificarán mediante seis eliminatorias. Asimismo, la Supercopa recupera su trono en septiembre como pistoletazo de salida del curso.

La Supercopa de la temporada 2027-2028 la jugarán los cuatro equipos que se alcen con los títulos: campeón del Torneo Apertura, campeón del Torneo Clausura, campeón del play off y el campeón de la Copa de España.

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Esta noche, los calendarios

Será esta noche cuando se conocerán los calendarios de la próxima temporada. La atención en la Región se centra en los dos equipos representativos, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, que el próximo curso volverán a aspirar a todos los títulos.