Cuatro equipos de Región iniciarán la liga de Segunda RFEF en casa

El grupo III de Segunda RFEF contará la próxima temporada con la presencia de seis equipos de la Región de Murcia, un récord en la cuarta categoría del fútbol nacional tras los ascensos del CD Cieza e Imperial. Y cuatro de ellos lo harán jugando en casa el 6 de septiembre. El Lorca Deportiva recibirá al filial del Elche; la Deportiva Minera, al Peña Deportiva de Santa Eulalia; el Real Murcia Imperial, al Orihuela, que será uno de los candidatos al ascenso; y el Yeclano, al Atlético Baleares, otro de los ‘gallitos’ del grupo. Quienes lo harán fuera serán el CD Cieza, que se desplazará al campo del Alcoyano, y el UCAM Murcia de Checa, que se estrenará ante el UD Castellonense.

Tres derbis el 11 de octubre

Habrá que esperar hasta la sexta jornada, el 11 de octubre, para encontrar el primer derbi, que será el Real Murcia Imperial-Yeclano, mientras que en la octava, el 25 de octubre, se vivirán tres de una tacada: Minera-Yeclano, Real Murcia Imperial-Lorca Deportiva y UCAM Murcia-CD Cieza. Es decir, que esa jornada los seis representantes de la Región se enfrentarán entre ellos. El cierre de la primera vuelta será el 10 de enero, una jornada donde habrá un Cieza-Lorca Deportiva, además del Intercity-Minera, Imperial-Poblense, La Unión-UCAM Murcia y Valencia Mestalla-Yeclano.

La primera y última jornada Primera jornada (06/09/2026) Alcoyano-CD Cieza UD Castellonense-UCAM Murcia La Nucía-Poblense Lorca Deportiva-Elche Ilicitano CD Minera-Peña Deportiva Real Murcia Imperial-Orihuela La Unión-Intercity Valencia Mestalla-Mallorca B Yeclano Deportivo-Atl. Baleares Última jornada (09/05/2026) UD Castellonense-Atl. Baleares Lorca Deportiva-La Nucía CD Minera-Alcoyano Poblense-Intercity Peña Deportiva-CD Cieza UCAM Murcia-Orihuela La Unión-Elche Ilicitano Mestalla-Real Murcia Imperial Yeclano-Real Mallorca B

La Unión sigue siendo La Unión

La Federación Española mantiene como FC La Unión Atlético al club que jugó en la ciudad minera y que se trasladó a Málaga el verano pasado, teniendo que jugar sus encuentros en Totana. Muchas dudas se ciernen sobre el futuro de este equipo, que se sigue considerando como murciano aunque tenga su sede en la capital andaluza, donde se hace llamar CD Unión Malacitano. Al quedar incluido en el grupo III, tendrá que jugar irremediablemente sus partidos en la Región, aunque mantiene un litigio con la Española tras haberse convertido en Sociedad Anónima Deportiva con sede en Málaga.

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Asimismo, la segunda vuelta, el 17 de enero, se abrirán con dos derbis, Lorca Deportiva-Imperial y Minera-Cieza. El cierre de la competición, el 9 de mayo, será con los duelos Lorca Deportiva-La Nucía, Minera-Alcoyano, Peña Deportiva-Cieza, UCAM Murcia-Orihuela y Yeclano-Mallorca B. El campeón del grupo ascenderá a Primera RFEF, mientras que del segundo al quinto entrarán en la promoción de ascenso, que no sufre alteraciones. Descenderán a Tercera RFEF los cinco últimos y el décimotercer clasificado deberá jugar una eliminatoria de permanencia.