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Checa recluta a Diego Mirapeix para la defensa del UCAM Murcia

El conjunto universitario confirma el fichaje del central, que llega de la Deportiva Minera

Diego Maripeix, nuevo jugador del UCAM Murcia

Diego Maripeix, nuevo jugador del UCAM Murcia / UCAM Murcia

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La Opinión

La Opinión

El UCAM Murcia ha reforzado su defensa con el fichaje del central Diego Mirapeix Arancón. El club universitario explica en su nota de prensa que «incorpora a su plantilla a un zaguero que destaca por su fortaleza física, contundencia en los duelos y dominio del juego aéreo. Además, su personalidad sobre el terreno de juego, su capacidad para ordenar la línea defensiva y su fiabilidad en situaciones de máxima exigencia le convierten en un perfil de garantías para la retaguardia universitaria». Diego Mirapeix conicidirá en el vestuario del UCAM con Checa, y es que el técnico universitario lo dirigió el pasado curso en la Minera. En el conjunto del Llano del Beal se consolidó como una pieza fundamental del equipo. El central gallego participó en 38 encuentros y disputó, por segunda temporada consecutiva, el play off de ascenso a Primera Federación.

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