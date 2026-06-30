Fútbol
El central Antón Quindimil ficha por el Cieza
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El CD Cieza sigue dando forma a la plantilla que en la temporada 26-27 se estrenará en Segunda RFEF. El central Antón Quindimil ha sido el último fichaje de la entidad ciezana. El central de 26 años, que llega procedente del Melilla, aterriza en La Arboleja para dar un salto de calidad a la zaga. En estos últimos días el CD Cieza también ha anunciado el fichaje del defensa Kevin Toner, quien la última temporada jugó en la Minera. En el Llano del Beal están ‘pescando’ los ciezanos.
- El juez ve indicios de prevaricación en la construcción del parque de Los Canales
- Inhabilitan a una exedil de Molina de Segura por emisión ilegal de tarjetas de aparcamiento
- Victoria sindical de los trabajadores de Women’secret, Springfield o Cortefiel: la dirección se compromete a mantener sus condiciones laborales
- Bomberos de Murcia frenan el avance de un incendio en Ronda Sur y evitan que el fuego llegue a las viviendas
- Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
- La 'premura' de las primarias en el PSOE de la Región de Murcia evita crear una alternativa a Lucas
- La Aemet pone en alerta amarilla por lluvias y tormentas al Noroeste y Altiplano de la Región de Murcia
- Las Brigadas de Convivencia ya velan por la seguridad en las terrazas del centro de Murcia