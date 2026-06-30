El central Antón Quindimil ficha por el Cieza

El CD Cieza sigue dando forma a la plantilla que en la temporada 26-27 se estrenará en Segunda RFEF. El central Antón Quindimil ha sido el último fichaje de la entidad ciezana. El central de 26 años, que llega procedente del Melilla, aterriza en La Arboleja para dar un salto de calidad a la zaga. En estos últimos días el CD Cieza también ha anunciado el fichaje del defensa Kevin Toner, quien la última temporada jugó en la Minera. En el Llano del Beal están ‘pescando’ los ciezanos.