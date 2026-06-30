El CB Cartagena abre una nueva era con Roberto Blanco y Alberto Martín

Después del descenso a Segunda FEB, el CB Cartagena inicia una nueva era. Con el mismo entrenador que concluyó la temporada, el extremeño Roberto Blanco, y con el jugador madrileño Alberto Martín, quien de momento abandona esa faceta para centrarse en la de director deportivo, el club cartagenero tratará de regresar a Primera FEB. Fuera del organigrama se queda Pepe García, quien el club asegura que ha renunciado al cargo por motivos personales, y le da todos los poderes al técnico, con un contrato de tres temporadas.

Alberto Martín, ex del UCAM Murcia con una amplia trayectoria tanto en la segunda como en la tercera categoría, será el encargado de conformar la plantilla, que en estos momentos solo tiene un jugador, el sanjaviereño Carlos Toledo. «Roberto Blanco es la cabeza de este proyecto y mi trabajo es intentar conseguir los mejores jugadores para su manera de jugar», afirmó el madrileño, quien expuso que trasladó al presidente, David Ayala, su intención de dejar pasar el verano para decidir si continúa jugando, recibiendo en ese encuentro el ofrecimiento de ser director deportivo.

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Por su parte, Blanco se mostraba agradecido por poner el club en sus manos «un reto muy grande, y lo más importante, un proyecto», para añadir que «Alberto Martín me ha generado un problema porque contaba con él en la pista». Su objetivo «es crear una identidad desde cero, porque vamos a empezar desde cero», desde una categoría «como la Segunda FEB que es barro puro, es la guerra», precisó. «Es un reto que no da vértigo y que sí me llena de responsabilidad e ilusión», puntualizó el técnico, quien busca para su plantilla «gente muy trabajadora, al servicio del equipo y del entrenador», terminó diciendo.