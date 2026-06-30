El Campus Mista de Caravaca reúne a 125 jóvenes en su vigesimosexta edición

El Campus Mista celebra una nueva edición en Caravaca de la Cruz, consolidándose, tras veintiséis años, como una de las actividades deportivas de referencia del verano para niños y niñas aficionados al fútbol y al fútbol sala. La iniciativa, dirigida por el exjugador internacional caravaqueño Miguel Ángel Ferrer 'Mista', reúne durante varios días a 125 participantes en una propuesta que combina tecnificación deportiva, convivencia y actividades de ocio.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, y el concejal de Deportes, José Fernández Tudela, junto al propio Miguel Ángel Ferrer 'Mista', han visitado el campus para saludar a los participantes y conocer el desarrollo de las sesiones de entrenamiento.

Campus Mista / Enrique Soler

El campus tiene como objetivo favorecer el aprendizaje y la mejora de las habilidades futbolísticas mediante entrenamientos adaptados a las diferentes edades y niveles, impartidos por un equipo de profesionales cualificados. Junto a la formación técnica, la programación pone el acento en la transmisión de valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto, la deportividad y el trabajo en equipo.

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz colabora un año más con esta actividad, que se enmarca en la programación deportiva estival del municipio

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz colabora un año más con esta actividad, que se enmarca en la programación deportiva estival del municipio y contribuye a promover hábitos de vida saludables entre la población infantil y juvenil, ofreciendo además una alternativa de ocio educativo.