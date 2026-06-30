Los banquillos del Grupo XIII de Tercera RFEF ya están completos

La cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026-2027 en el Grupo XIII de Tercera Federación ya está en marcha. El balón echará a rodar el fin de semana del 6 y 7 de septiembre y los 18 clubes de la categoría ya tienen definidos, salvo cambio de última hora, a los técnicos que dirigirán sus proyectos desde el banquillo.

Raúl Guillén dirigirá a la Minerva. | L.O.

Será un curso marcado por la renovación. La mayoría de equipos ha optado por iniciar una nueva etapa con cambios en la dirección técnica y únicamente cinco clubes mantienen al entrenador con el que finalizaron la pasada campaña, una muestra de la apuesta generalizada por abrir nuevos ciclos.

Entre los equipos que se quedaron a las puertas del ascenso la temporada pasada, dos continúan confiando en los técnicos que les llevaron a firmar una campaña histórica. El Mazarrón FC seguirá dirigido por Keny, mientras que el Olímpico de Totana mantiene su confianza en Paco Lorca pese a las dudas surgidas tras el desenlace del último curso.

Por su parte, la Unión Molinense inicia una nueva etapa con el técnico lorquino Sergio Sánchez, un entrenador que conoce perfectamente la entidad tras su anterior paso por el club y que llega procedente del UCAM Murcia B.

Sergio Sánchez, nuevo entrenador del Molinense / L.O.

Candidatos

Dos de los proyectos llamados a pelear por los puestos altos también estrenan entrenador. El Santomera ha apostado por Mickael Gaffoor, que debutó como técnico la pasada temporada en el Atlético Pulpileño y que ha comenzado a moldear una plantilla con numerosos futbolistas con los que coincidió de jugador en el Molinense. En el Atlético Santa Cruz, el elegido ha sido Jorge Perona, uno de los entrenadores más conocidos del Grupo XIII, que regresa a los banquillos para liderar uno de los proyectos más ambiciosos del campeonato.

También habrá novedades en los filiales. El Águilas B es el único que mantiene a su entrenador, con Juan Andreo al frente. En el UCAM Murcia B toma el relevo Dani Pina tras dirigir con éxito al juvenil universitario en División de Honor, mientras que el Cartagena B estará dirigido por el exfutbolista albinegro Juanmi Muñoz.

Precisamente, el anterior técnico del filial cartagenerista, Raúl Guillén, será el encargado de dirigir a la Minerva. En ese dominó de banquillos, el extécnico de la Minerva, el rumano Radu Varcus, es el nuevo entrenador del Bala Azul. Además, el Atlético Pulpileño inicia una nueva etapa con Juanjo Asensio, mientras que el Deportivo Marítimo contará con Miguel Ángel Ballesta, exfutbolista que afrontará su primera experiencia en los banquillos tras colgar las botas.

Paco Lorca / L.O.

Cambios entre los ascendidos

Entre los cinco recién ascendidos también predominan las novedades. El Alcantarilla mantiene a Dani Álvarez y el Bullas seguirá confiando en Campoy para liderar su estreno en la categoría. En cambio, el San Javier ha incorporado a Paco García, el CD Algar ha cerrado la llegada de Víctor Guirao, y Los Garres tiene previsto oficializar en las próximas horas la incorporación de David Hortelano, técnico que llega del juvenil del Benidorm y que tiene experiencia en el grupoXIII por ser segundo de David Cano en el Bala Azul.

Por último, el CD Cotillas, club que asume la plaza y el proyecto El Palmar, estará dirigido por Guillermo Sánchez.

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Con los banquillos prácticamente definidos, los clubes afrontan ya las últimas semanas de vacaciones previas al inicio de la pretemporada para la preparación de una Tercera Federación que volverá a presentar una gran igualdad y en la que varios proyectos han reforzado de forma importante sus aspiraciones para luchar por el ascenso a Segunda Federación.