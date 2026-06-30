Alejandro Gómez: "Me gustaría tener el dinero que la gente cree que tiene el UCAM Murcia"

Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia CB, ha realizado un amplio balance de la temporada y repasó la actualidad de un conjunto universitario que ya se encuentra inmerso en el próximo curso.

Después de firmar la mejor temporada de su historia en la ACB, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la fundación del club, con 25 victorias y alcanzando el cuarto puesto de la clasificación al término de la fase regular, el conjunto murciano está planificando y confeccionando su plantilla para mantener su competitividad innata que ha demostrado durante todos estos años en el que ya está siendo su ciclo más exitoso.

El director general del UCAM Murcia calificó la temporada 2025-2026 como "increíble" y "de sobresaliente", recordando las dificultades iniciales con ocho jugadores nuevos y teniendo qeu disputar la previa de la Basketball Champions League. A partir de ahí, el equipo sufrió el varapalo de la lesión del ala-pívot Kaiser Gates, pero después consiguió rebasar su tope de victorias en el campeonato doméstico. Algo que Alejandro Gómez consideró "inimaginable" al inicio del pasado curso y puso también en valor el nivel competitivo mostrado por el equipo, la implicación de toda la estructura del club y la conexión con la afición en un Palacio de los Deportes donde tan solo cayó derrotado en dos ocasiones durante la fase regular.

Respecto a la actualidad de la plantilla, Alejandro Gómez aseguró que no hay novedades sobre el base David DeJulius, que acabó lesionado la temporada y que cuenta con contrato con el UCAM Murcia para la próxima temporada salvo que algún equipo intente negociar su fichaje. Del mismo modo, aseguró que hasta ahora no ha recibido ninguna oferta por ningún jugador ni por el entrenador Sito Alonso ante el revuelo en los banquillos que existe actualmente en la Liga Endesa.

Un mercado "cada vez más complicado"

Alejandro Gómez describió el mercado como "una locura", aseguraando que el incremento del dinero que manejan los equipos de la Euroliga y la irrupción de otras ligas hacen cada vez más difícil competir por determinados jugadores.

"Me gustaría que en Murcia tuviéramos el dinero que de verdad la gente cree que tenemos. Me gustaría que todo el mundo diera un paso adelante. Y como eso no pasa, lo que debemos hacer es seguir inventándonos cosas e intentando jugar al límite, que es lo que hacemos. Nos puede salir mal, y ejemplos como este año Gran Canaria, que ha descendido, es lo que tenemos que mirar para no equivocarnos. Y creo que la única diferencia para que no pase eso es que tenemos un grupo de locos trabajando aquí todos los días con nosotros, en nuestro equipo, que van a muerte y que reman todos en la misma dirección. Pero cada vez es más complicado poder mantener el nivel de competitividad que queremos, tal y como está el mercado", aseguró durante su encuentro con los medios.

Alejandro Gómez, Sito Alonso y José Miguel Garrido, en el Palacio de los Deportes. / | UCAM MURCIA CB

La apuesta por la Basketball Champions League

Uno de los aspectos de los que también trató Alejandro Gómez fue su regreso a la Basketball Champions League. El director general confirmó que el club recibió una oferta de la EuroCup, con un contrato garantizado de tres temporadas más dos opcionales, y se valoró esa posibilidad. No obstante, decidió ser coherente y fiel a la filosofía que siempre ha defendido.

"Nosotros hemos siempre dicho públicamente que entendíamos que el mérito deportivo debería ser lo que primara, pues entendemos que para jugar Europa hay que clasificarse. Entonces, creemos que nos hemos clasificado legalmente para jugar la BCL por méritos deportivos y ahí estaremos. Si el año que viene no podemos jugar Europa, pues probablemente diremos que podíamos haber cogido la opción de la Eurocup. Pero creemos que es lo más lógico con las declaraciones que siempre hemos hecho y la postura que siempre hemos edefendio", aseguró.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante un partido de la fase de clasificación a la BCL. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

El presupuesto crecerá entre un 2-3%

Sobre la economía del club, Alejandro Gómez anunció que el prespuesto se incrementará ligeramente, en torno a un 2 o un 3%, manteniendo la línea de crecimiento progresivo de las últimas temporadas. Eso sí, aprovechó para reclamar una mayor trasparencia en asepectos de masa salariares.

"Estamos en Murcia, que es el mejor sitio para estar, tenemos la mejor afición posible, tenemos a los mejores en todo. Entonces nos falta un poco de dinero, pero lo que tenemos que hacer entre todos, en vez de quejarnos, es darle a la cabeza y pensar soluciones para, eso sí, no equivocarnos. Pero sobre todo no hacer lo que está haciendo mucha gente, que es intentar boicotearnos y meternos presión diciendo que tenemos más dinero. O sea, lo que no vamos a hacer es ser tan tontos nosotros de decir tenemos que ganar la liga el año que viene porque jugamos una vez una final o porque este año hemos ganado 25 partidos. Eso sería del género muy tonto y tontos no somos. Somos echados para adelante, somos valientes, somos ambiciosos", afirmó Gómez.

Sin miedo a perder jugadores

Preguntado por la posibilidad de que otros clubes intenten fichar a jugadores o al entrenador, aseguró que eso no le preocupa. Incluso reconoció que le gustaría que algún día fuese el UCAM Murcia quien pudiera palgar cláusulas para incorporar a jugadores de otros equipos con mayor potencial económico.

"Pues me dan miedo muchas cosas, lo que me daría muchísimo miedo es que llegasen Manu, Roge, Sito, Pangua.. o Carlos, Felipe y José Miguel, toda esta gente que trabaja en el club, y me dijeran que no creen en lo que estamos haciendo y que se marchan. Eso me daría temor, me tendría que ir a mi casa porque no seguiría. Pero que venga un club y pague por un jugador o que haya equipos que quieran a nuestro entrenador o a nuestros jugadores, yo creo que nos tiene que llenar de orgullo. Significa que estamos haciendo las cosas bien, que somos competitivos y que la gente mira a nuestros jugadores, eso es lo lógico. Ojalá algún día se dé la vuelta a la tortilla y nosotros seamos los que podamos ir a quitar jugadores a esos equipos que nos han estado quitando jugadores. A mí eso me encantaría", aseveró.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, dialoga con un árbitro durante la previa de la BCL el pasado curso. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Una plantilla más larga

Al igual que Sito Alonso comentó en una entrevista a este diario al término de la presente campaña ya finalizada, la intención del UCAM Murcia esa la de construir una plantilla más amplia que la del pasado curso debido al aumento de la exigencia física y a la gestión del doble calendario. Por lo que mantedrá su poítica de rotaciones.

De hecho, Alejandro Gómez consideró que esa fue una de las claves del éxito el pasado año. "Lo primero es que queremos ir a plantilla larga porque el año pasado nos fue bien, es mejor tener más jugadores. Porque, como está el mercado, el poder fichar es cada vez más complicado y asegurarte tener jugadores suficientes para poder hacer rotaciones jugando Europa y jugando competición doméstica es importante", dijo.

"Tenemos jugadores veteranos, hay jugadores que tienen problemas durante la temporada y el nivel de exigencia es muy alto. Antes, hace 15 o 20 años, yo creo que no tenías problemas, se lesionaba un jugador y rápidamente ibas al mercado y había un montón. Ahora es mucho más complicado. Los tiempos van cambiando y hace 30 años jugaban solo cinco, esto va cambiando y ahora necesitas que los esfuerzos de los jugadores estén mucho más coordinados. Tenemos un preparador físico que es una maravilla y un fisio que también lo es, y que controla todo tipo de cargas y demás. Ellos son los que nos van diciendo por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que hacer las rotaciones", añadió en esta misma línea.

Devontae Cacok y David DeJulius, del UCAM Murcia, durante un partido esta temporada en la ACB. / ACB Photo/Aitor Bouzo

El mercado del pívot

Sobre la búsqueda del nuevo pívot, reconoció que el club murciano intentó en dos ocasiones retener a Cacok, pero que tanto el jugador como sus agentes trasladaron que buscaban un nuevo destino con capacidad económica. "En esta situación del mercado buscar un jugador para esa posición es difícil, tanto la de base como la de pívot son las posiciones más complicadas en el mercado. Nos gustaría encontrar el mejor jugador posible dentro de nuestras posibilidades para completar el juego interior. ¿Significa eso que va a ser igual que Cacok el jugador que viene? Pues ojalá, pero no existe un jugador de esas características, entonces estamos trabajando en varios frentes y además nos gustaría lógicamente no gastar plaza de extracomunitario, pero si tenemos que gastarla, la gastaremos.

En esta misma línea, preguntado por acudir al derecho de tanteo por los jugadores que finalizan contrato, como son los casos de Cacok, Kelan Martin o Michael Forrest, el director general del UCAM también se pronunció. "Bueno, tenemos que ser previsores. Hay jugadores que sabemos que sus aspiraciones económicas no podemos llegar seguro y, lógicamente, los jugadores que queremos tener y no podemos ficharlos, pues intentaremos meterlos en tanteo, porque nos parece que es lo lógico cuando los hemos traído. A mí lo que no me parece lógico en el tanteo es meter jugadores que no quieres, pero jugadores que quieres, pues lógicamente, ejerceremos nuestros derechos como siempre hemos hecho", comentó.

También valoró la diferencia de situaciones entre jugadores como Forrest o el propio Cacok. "La diferencia entre Forrest y Cacok es que Cacok en todo momento estaba pensando en ir a otro sitio a ganar más dinero y Forrest, su objetivo en los últimos meses es quedarse nunca en Murcia. Entonces, lógicamente, cuando un jugador quiere quedarse nunca en Murcia siempre es más fácil poder entenderte cuando un jugador no quiere estar en UCAM Murcia", comentó.

Juani Marcos, del Barça, durante el primer partido de cuartos de final en el Palacio ante el UCAM Murcia. / ACB Photo/JM Casares

No obstante, la continuidad del norteamericano en la posición de base parece complicada a día de hoy al tener cerca el fichaje del base Juani Marcos, quien este mismo martes se ha desvinculado del Barça y ya es agente libre, por lo que en esta situación el UCAM Murcia es el mejor posicionado para su llegada, y el interés que ya ha trascendido sobre el base-escolta Souley Boum.

Objetivo: seguir siendo competitivos

De cara a la próxima temporada, Alejandro Gómez evitó fijar metas clasificatorias y resumió el objetivo del club en "competitividad".

"El objetivo, si me preguntas a mí, el objetivo del club para la temporada que viene tiene que ser ser competitivos. ¿Eso significa ganar más partidos, ganar títulos? No, significa ser competitivos cada día, que sea un equipo reconocible, que sea un equipo que, cuando un rival venga a jugar al Palacio piense que estos tipos son duros y que también van a jugar siempre al máximo nivel fuera. Cuando vayamos a jugar de visitante, lo mismo, ser competitivos. Ponernos encima de la mesa el siguiente escalón. Ahora, si me preguntas a mí, ¿qué te gustaría? Pues claro, me encantaría ganar un título. A mí, el día que ganemos un título con Murcia será un sueño cumplido, será una ilusión. Pero para eso tienen que pasar muchas más cosas", afirmó.

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Fichaje de Steinbergs

También Alejandro Gómez valoró el fichaje de Marcis Steinbergs, la primera cara nueva del UCAM Murcia para la temporada 2026-2027, un jugador al que el club ya seguía desde la pasada temporada y del que destacó su capacidad para jugar de ala-pívot y pívot, su intensidad, el conocimiento de la competición y su condición de cupo en competiciones FIBA. Este hecho hace que la plantilla se pueda ir hasta los 14-15 jugadores para compaginar tanto la Liga Endesa como la Basketball Champions League.