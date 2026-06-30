El Águilas FC cierra la renovación del meta Salcedo

El portero del ascenso, Salcedo, quien detuvo uno de los penaltis de la tantas ante el Poblense, ha renovado con el equipo costero, por lo que el próximo año volverá a defender la portería del Águilas FC. Es la última renovación que realiza Pedro Reverte, quien tiene atados para la próxima temporada en Primera RFEF además de Salcedo a Johan Terranova, José Mas, Antonio Sánchez, Héctor Martínez, Mario Abenza, Yasser, Adri Pérez, Javi Castedo, y Chris Martínez. A ellos hay que sumar los fichajes de Akex Revuelta, Juanma Raigal y Gonzalo Serrano. El Águilas FC cuenta ya con trece jugadores sénior, por lo que solo le quedan cinco fichas para cubrir las dieciocho sénior que permite la Federación. También tiene pendiente el club costero la llegada de jugadores sub-23 , un perfil de futbolista del que aún no dispone ninguno Adrián Hernández.