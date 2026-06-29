Baloncesto
El UCAM Murcia ficha a Marcis Steinbergs por dos temporadas para su juego interior
El jugador, que tiene de 24 años y 2,08 metros, llega para fortalecer la plantilla aportando versatilidad en las posiciones de 4 y 5
El UCAM Murcia ha anunciado el fichaje de Marcis Steinbergs, quien se acaba de desvincular del Manresa tras pagar su cláusula de rescisión. El letón, que tiene la consideración de jugador cupo en la Basketball Champions League, puede actuar tanto en las posiciones de 4 como de 5, y llega para complementar un juego interior que tendrá siete jugadores la próxima temporada con un contrato por dos años.
Steinbergs, que mide 2,08 metros y tiene 24 años de edad, llegó a España con 17 años para jugar en la cantera del Gran Canaria, club donde estuvo hasta la campaña 2020-2021. En la siguiente se incorporó al Baxi Manresa, donde ha militado durante las últimas cinco temporadas, con 159 partidos en Liga ACB. En la pasada promedió 20:07 minutos, 6,4 puntos y 2,4 rebotes, alternando las dos posiciones interiores.
Al letón lo conoce Sito Alonso de su corto período con la selección de Letonia y está representado por Martins Berzins, quien ya trajo al UCAM a sus compatriotas Arturs y Rodions Kurucs. Es un jugador que también se prodiga en el tiro exterior, con una efectividad del 35% en los lanzamientos triples y con más de 4 lanzamientos por partido.
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