Sinner, Sabalenka y compañía suspenden la protesta mediática en Wimbledon

La protesta impulsada por varios de los principales jugadores del circuito ha quedado temporalmente aparcada. Después de varios días de tensión y negociaciones, los tenistas han decidido cancelar las medidas que tenían previstas durante Wimbledon tras mantener una serie de "reuniones constructivas" con responsables del All England Club.

La decisión afecta a una iniciativa respaldada por buena parte de la élite del tenis mundial, incluidos los números uno del ranking, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, que habían reducido a tan solo 15 minutos sus compromisos con los medios de comunicación antes del torneo como forma de protesta.

Sabalenka en Wimbledon / EFE

La medida ya se había llevado a cabo durante Roland Garros y los jugadores tenían previsto ampliarla durante la primera semana de competición en Londres. Sin embargo, las conversaciones mantenidas durante el fin de semana han propiciado una tregua.

La noticia se confirmó a través de un comunicado difundido por Teneo, la firma de comunicación que representa al grupo de jugadores.

"Tras las reuniones constructivas entre los representantes de los jugadores y la dirección de la AELTC durante el fin de semana, los jugadores han confirmado que reanudarán sus funciones habituales con los medios de comunicación del torneo a partir del 29 de junio", señala la nota.

El conflicto sigue abierto

Pese al paso atrás en las medidas de protesta, el conflicto de fondo está lejos de resolverse.

Los jugadores consideran insuficiente el porcentaje de ingresos que reciben en los Grand Slams y llevan meses reclamando una revisión del modelo económico del tenis. Entre sus demandas figuran una mayor participación en los beneficios generados por los torneos, mejoras en los programas de bienestar para los jugadores y una mayor presencia en los procesos de toma de decisiones.

Novak Djokovic, uno de los grandes atractivos de la jornada de hoy en Wimbledon / Europa Press

Según el comunicado, la suspensión de la protesta se produce después de que Wimbledon se comprometiera a presentar propuestas concretas para responder a las reivindicaciones planteadas por los jugadores en julio de 2025.

"Los asuntos de fondo siguen sin resolverse y los jugadores evaluarán cuidadosamente las propuestas una vez recibidas", explica el texto.

Además, los representantes de los tenistas seguirán colaborando con la organización durante el torneo para aportar información adicional que facilite el desarrollo de esas propuestas.

Un conflicto que va más allá de Wimbledon

La tregua llega apenas unos días después de que Wimbledon anunciara una bolsa récord de premios de 64,2 millones de libras (75,1 millones de euros), un incremento del 20 % respecto a la edición anterior.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz con sus respectivos premios / Wimbledon

Aunque los jugadores reconocieron públicamente que el aumento supone un avance importante, consideran que el debate no debe centrarse únicamente en los premios económicos, sino en la estructura global del reparto de ingresos dentro del tenis profesional.

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Por ahora, las ruedas de prensa volverán a la normalidad en el All England Club. Sin embargo, la negociación entre los jugadores y los organizadores de los grandes torneos sigue abierta y promete convertirse en uno de los grandes temas de conversación durante esta edición de Wimbledon.

Fuente: Sport