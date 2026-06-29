Sergio Campos entrenará al Murcia Imperial en Segunda RFEF

El Real Murcia ha anunciado varios cambios que afectan a las bases del club de cara a la siguiente temporada. José David Larrosa, entenador que ha llevado al Imperial a Segunda RFEF, no seguirá al frente del banquillo del filial en esa campaña en la cuarta categoría. Según comunicó el club grana, el técnico grana deja el cargo que ocupa desde el pasado mes de noviembre, cuando Adrián Colunga ascendió al primer equipo, y pasa a integrarse en la estructura de la cantera que lidera Pedro Asensio.

Larrosa será el secretario técnico de la cantera. Por su parte, el banquillo del Imperial lo ocupará ahora Sergio Campos, quien la pasada campaña dirigió al Real Murcia División de Honor. El jumillano aterrizó en Nueva Condomina en noviembre de 2025, cuando Larrosa ascendió al Imperial.

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También tendrá cara nueva el Real Murcia C, que jugará en Preferente después de su ascenso. Se ha conocido el nombre del entrenador que se hará cargo de este equipo. Aquí no se promocionará a ningún preparador de las bases, y es que el club ha decidido apostar por una persona de fuera. El elegido es Luis Vicente Mateo, que anteriormente ha ejercido como coordinador de la cantera del RCD Espanyol, director de fútbol base del Maccabi Haifa y coordinador de la cantera del Valencia CF.