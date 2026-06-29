Nueva Condomina, otro año sin competencia en Primera RFEF

El estadio Nueva Condomina volverá a vivir otra temporada sin competencia en Primera RFEF. Ni el descenso del Real Zaragoza impedirá al recinto murcianista perder su hegemonía como la instalación con mayor capacidad de la tercera categoría del fútbol español. Y es que el conjunto maño no jugará en su estadio durante la campaña 2026-2027. Sus partidos como local se disputarán en el Ibercaja, gradas que podrán acoger a 20.000 personas.

A diferencia de lo que ocurrió hace un par de temporadas, cuando Riazor en La Coruña y La Rosaleda en Málaga miraban de tú a tú al estadio grana, las dos últimas campañas el estadio grana se ha quedado como el único gran recinto de la categoría. Hay que recordar que en 2024, el Real Murcia y el Deportivo de la Coruña, pese a competir en grupos distintos, vivieron su particular duelo al pelear por conseguir el récord de asistencia en esta Primera RFEF. Finalmente lo lograron los gallegos, que en mayo del 2024 reunían a 31.833 aficionados.

Los ascensos de Deportivo y Málaga bajaban el caché de la categoría, dejando un poco huérfana a Nueva Condomina, que ya solo podía competir con el Rico Pérez, con una capacidad cercana a los 30.000 espectadores pero con muchos más años que un recinto murcianista inaugurado en 2007. Mucho más atrás se quedaba el Heliodoro Rodríguez, que acogió los partidos del Tenerife en el Grupo I y que cuenta con capacidad para 22.000 espectadores.

Cuando hace unas semanas se confirmaba el descenso del Zaragoza, muchos aficionados murcianistas sintieron el gusanillo de poder pisar la próxima temporada La Romareda. Pero no podrá ser. Porque el estadio va a sufrir una gran remodelación para convertirse en sede del Mundial 2030. El objetivo es ampliar su capacidad hasta las 42.000 butacas. Esas obras impedirán que el Real Zaragoza pueda utilizar el recinto durante la temporada 26-27. Los maños, para su año en Primera RFEF, se trasladarán al Ibercaja, un estadio modular construido en el parking norte de la Expo de Zaragoza y que puede acoger a 20.000 personas.

Muy lejos se queda el Ibercaja de Nueva Condomina y del Rico Pérez, sin embargo, los maños tendrán un estadio provisional por encima del resto de los equipos de la categoría. Y es que el resto de recintos destacados se queda alrededor de los 15.000, como ocurre con el campo del FC Cartagena, el Cartagonova. En esa horquilla también están el Nou Estadi, que seguirá siendo uno de los campos fuertes de la categoría después de que el Nástic logrará la salvación in extremis, o La Victoria, instalación ocupada por el Real Jaén y que puede reunir a 12.000 espectadores. Ya por detrás aparece El Alcoraz (9.100), campo que es novedad después de la caída del Huesca.

El Rubial quiere crecer

Otro de los estadios que se estrena en Primera RFEF es El Rubial. Vuelve la magia del recinto aguileño a la tercera categoría del fútbol español. Intentará el Águilas FC aprovechar las circunstancias especiales de la instalación para sorprender a más de uno, y es que el campo costero está llamado a ser una bombonera gracias a una afición que el pasado curso ya agotó todas las butacas disponibles. Sin casi margen de tiempo para llevar a cabo obras, el objetivo de Alfonso García es poder elevar la capacidad de El Rubial. Si hasta ahora podía reunir a unas 2.700 personas, los costeros quieren que esa cifra suba hasta los 4.000. Con estas mejoras se cumplen además los requisitos de la Federación para los clubes de esta categoría.

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Gracias a esas butacas extras que se quieren ganar, El Rubial abandonaría el último puesto de estadios con menos capacidad del Grupo II, dejando atrás instalaciones como El Maulí de Antequera o El Pozuelo del Juventud Torremolinos.