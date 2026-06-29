Máximo Quiles, un líder de Moto3 devorador de récords

Máximo Quiles perdió varias carreras el año pasado en los últimos metros. Y esas ‘derrotas’, que son parte del aprendizaje, las ha convertido en victorias en 2026. Con la lograda ayer en el Gran Premio de Holanda, ya son seis y nuevo podios de diez posibles. Y su renta sobre el segundo clasificado justo cuando el Campeonato del Mundo de Moto3 está llegando a su ecuador, es ya de 90 puntos, casi cuatro carreras. ‘Killer’ Quiles es un devorador que se ha batido un récord con esos 211 puntos que suma, puesto que se ha convertido en el más rápido de la historia en llegar a esa cifra con solo diez grandes premios. Ya nadie pone en duda que salvo una desgracia, será el campeón esta temporada en la que está confirmando que es especial.

Cada vez que Quiles gana, su equipo, que está dirigido por Jorge Martínez Aspar, tiene que aflojar la cartera. Así está estipulado en su contrato. Y de ello, entre bromas, se quejaba el valenciano en DAZN al final de la carrera. Y también entre risas, el murciano decía después que «ojalá que sea así todas las carreras. Vamos a tener que poner más presión en el equipo y los patrocinadores, pero eso es bueno. Estamos dando buena imagen, joder. A ver qué equipos hacen tan a menudo doblete -su compañero Marco Morelli fuer tercero-», dijo.

Peor suerte corrió en Assen Álvaro Carpe, el otro murciano de la parrilla. En la segunda vuelta, cuando marchaba cuarto tras ser octavo en parrilla, en una curva de izquierdas se fue al suelo y le pasó por encima Adrián Cruces. Por suerte, la caída no tuvo consecuencias físicas para el de El Esparragal, pero sí deportivas. Volvió a la pista, pero con la cúpula de su KTM rota. Y pese a que intentó arañar algún punto, finalmente tuvo que abandonar con lágrimas en los ojos. Ahora ya le queda demasiado lejos Quiles en el Mundial.

«Es una pena lo del accidente. Me sentía muy fuertes después de haber trabajado muy bien todo el fin de semana. Merecía un buen domingo, pero cometí un pequeño error en la segunda vuelta. El impacto fue fuerte, pero por suerte solo fue un susto. Intenté volver a la pista, pero no valía la pena correr riesgos innecesarios. Ahora tengo que centrarme en lo positivo y empezar a pensar en la próxima carrera, que será importante antes del parón veraniego», expresó un Carpe que sigue segundo del Mundial, aunque ahora ya con solo 12 puntos de renta sobre David Almansa.

Una carrera inteligente

En el Mundial hay dos circuitos especiales por su tradición y el ambiente en las gradas. Uno es Jerez y el otro es Assen, conocido como ‘La Catedral’. Y Quiles ha ganado esta temporada en los dos, demostrando que es el más fuerte. En Holanda, donde partió desde la ‘pole’, solo durante unos metros no estuvo entre los tres primeros. Su principal rival fue David Almansa, aunque hubo pilotos que fueron saliendo y entrando de la lucha por el triunfo. Hakim Danish, el ganador en Brno, y Pratama intentaron poner en entredicho a los dos españoles, pero el murciano y el manchego eran los más rápidos.

Fue a ocho vueltas del final cuando empezó a clarificarse la carrera, que hasta ese momento había sido, como siempre un manicomio. Almansa y Quiles ya solo dejaron que Danish se les pegara durante una vuelta. El murciano recibió a cinco del final un aviso por superar los límites de la pista en tres ocasiones. Dos más le hubieran acarreado sanción. Pero el piloto del Team Aspar estaba muy seguro. Ya a cuatro giros del final se quedó solo con Almansa, cortándose el grupo trasero.

El triunfo se iba a decidir en un mano a mano, pero Quiles decidió a dos del final que debía sacar ese as que se había guardado en la manga. Lo puso sobre el asfalto y se hizo con la victoria frente a un Almansa que se guardó el suyo para la última vuelta, pero el ritmo que impuso el líder del campeonato, un ‘Killer’ en toda la regla, le hizo desistir.

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«Me he encontrado cómodo durante la carrera y he guardado energía para el final», declaró Quiles, quien explicó que «yo he sido el único piloto del grupo de cabeza con neumáticos medios en las dos ruedas. Cuando he visto eso he pensado que podía ser una buena carrera porque me gusta mucho cuando desliza la moto con el medio. En las últimas vueltas empecé a tirar, vi que se estiró el grupo y que Almansa iba detrás, pero no pegado. Pensé que lo iba a intentar y tuve algún susto, y ya en la última vuelta tiré a saco», añadió.