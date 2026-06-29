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‘Maribicho’ levanta el WBC Silver

Mari Carmen Romero, boxeadora de Puerto Lumbreras, derrota a Ewelina Pekalska en Níjar y se hace con el cinturón de plata del Consejo Mundial de Boxeo

Maribicho celebra su triunfo

Maribicho celebra su triunfo / L.O.

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L.O.

Mari Carmen Romero ‘Maribicho’ -así se le conoce dentro del ring- se proclamó campeona del WBC Silver en peso mosca al derrotar a la polaca Ewelina Pekalska en Níjar (Almería). La pelea por el título se decantó a los puntos y por decisión unánime de los tres jueces, que dieron por vencedora a la de Puerto Lumbreras para otorgarle el cinturón de plata del Consejo Mundial de Boxeo (World Boxing Council).

La victoria de la lumbrerense gana aún más repercusión al producirse tras su vuelta a los combates después de siete meses de inactividad por lesión. La púgil se lesionó en su mano izquierda el pasado mes de diciembre y tuvo que pasar por el quirófano y sufrir un largo proceso de recuperación. Con el triunfo, Maribicho vuelve a demostrar su resiliencia y une a su palmarés otro título tras proclamarse campeona de Europa tres veces, campeona del mundo de muay thai y campeona del IBF Latino.

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Después de vencer a Ewelina Pekalska con un serio combate en el que dominó en todo momento, Romero envió un mensaje a la organización. «Me gustaría defender este título en la Región de Murcia. Sería muy especial poder hacerlo ante mi gente y espero que se me dé esa oportunidad», dijo. El regreso de la lumbrerense al mejor nivel de boxeo es un hecho.

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