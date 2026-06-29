Mara Peñalver, bronce en el Mundial de la clase Optimist

María Antonia Peñalver Párraga (Murcia, 15 de abril de 2011) ha cerrado su etapa en la clase Optimist de vela con una medalla de bronce individual en el Campeonato del Mundo celebrado en Tánger (Marruecos), además de un oro con la selección española por equipos y otra de plata en la Nations Cup, que se otorga por los puntos obtenidos por los deportistas del país. La joven regatista, que deportivamente es conocida como Mara, pertenece al Club Náutico Mar Menor de Los Alcázares, donde se inició en la vela con siete años.

Mara, que procede de una familia cuyo abuelo, padre y hermano han practicado la vela, concluyó la competición en Marruecos, donde llegó a ser líder en la primera fase, con 215 puntos, siendo solo superada por la puertorriqueña Inés Méndez-Larminaux y la hongkonesa Margaux Nguyen-Minh. Además, en la general absoluta ocupó el vigésimo puesto entre 284 regatistas de 72 países. En cuanto al resto de españoles, también destacó la cuarta plaza en la general de Nico Bastard, del RCM Abra, quien se quedó a las puertas del podio masculino.

A su vez, tuvo una actuación clave para que España lograra por tercera ocasión en su historia el título por equipos en una clase de donde salen los futuros deportistas olímpicos.

Mara Peñalver, quien ya fue subcampeona de España con 11 años en la categoría sub-13, ha completado un año redondo con su actuación en el Mundial. Se convirtió en la número 1 del ranking español al ser campeona nacional y segunda en la Copa. Además, la joven que cursa sus estudios en el Colegio Jesús María, de Murcia, conquistó las cinco pruebas del circuito Sailing Cup en las que participó, por lo que se ha convertido en una de las grandes promesas de la vela nacional.

Ahora, tras concluir su etapa en Optimist, tiene que decidir qué pasos va a seguir para continuar con su carrera deportiva. Sobre la mesa tiene dos opciones, la clase ILCA 6, que es olímpica pero donde tiene el hándicap de su corta envergadura para la misma, ya que pesa solo 51 kilos y mide 1,60 metros, o enrolarse en un proyecto dentro de 49er junto con otra regatista.

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El director técnico adjunto de la Real Federación Española de Vela y jefe la expedición, Ion Chicoy, destacó sobre la actuación de España que «llegábamos a Tánger con el objetivo de luchar por las cuatro medallas que se ponían en juego: absoluto, femenino, por equipos y Nations Cup. Conseguir tres de esas cuatro medallas demuestra el enorme nivel de este equipo y confirma que España sigue siendo una de las grandes potencias mundiales de la clase Optimist. Además, nos vamos con la sensación de que nuestros regatistas tenían potencial para aspirar incluso a más, lo que habla muy bien del nivel y del margen de crecimiento de esta generación», concluyó.