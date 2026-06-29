La mano de Íñigo Vélez se deja notar en los fichajes albinegros

El Fútbol Club Cartagena sigue dando pasos adelante hacia la próxima temporada. El curso comienza en dos meses, pero el trabajo en las oficinas del Cartagonova no se ha detenido desde el pitido final del último encuentro. El trabajo del equipo durante diez meses depende del punto de partida. Y ese punto de partida se fija ahora. Javier Hernández construye el próximo equipo junto con un Íñigo Vélez que ya deja notar su mano en el mercado.

La confección de la plantilla durante el verano marca las aspiraciones de un equipo y nadie quiere fallar en un cambio de era. La que comienza con la primera temporada completa de la nueva directiva. Tiene Alejandro Arribas y su grupo directivo la misión de hacer olvidar a la afición albinegra los últimos años. Un trabajo nada sencillo, pero que comienza con la ilusión de las renovaciones y fichajes

En cuanto a renovaciones ha puesto el nivel muy alto el Cartagena con Pablo de Blasis en el campo e Íñigo Vélez en el banquillo. Si la continuidad del centrocampista argentino es importante porque maneja el juego del equipo, el nuevo compromiso de Vélez es vital en dos sentidos: su conocimiento táctico y su entendimiento de la figura del jugador.

Ese entendimiento de los futbolistas le viene de manera natural. Trece temporadas de experiencia que le ofrecen una visión que otros entrenadores no tienen. Es por ello por lo que pidió más protagonismo dentro del proyecto deportivo, incorporando al equipo técnico a alguna persona de su confianza y teniendo voz y voto en la construcción de la plantilla, tal y como adelantó esta redacción a principios de junio, antes de que su renovación se anunciara de manera oficial.

El Cartagena cumplió los deseos de Íñigo Vélez y le renovó para que adoptase un rol de mayor responsabilidad. La entrada de David Torrejón, a quien ya tuvo como preparador físico en el Recreativo de Huelva, así lo confirma. Tendrá más responsabilidad que la que tuvo cuando llegó simplemente para reconducir a un equipo que se caía. El vitoriano quería involucrarse hasta el más mínimo detalle del equipo y así lo está haciendo.

Aunque ya era una intención del club, Vélez se alineó con una estrategia continuista de la plantilla. Pidió volver a contar con Pablo de Blasis, quien ya se suma a la nave albinegra. También con Nacho Martínez, que atendió a su llamada. El técnico trató de convencer al lateral izquierdo Nil Jiménez y el club llegó a presentar una oferta para la renovación del catalán, que coincidió con Vélez en la Ponferradina, pero no pudo evitar su marcha al Sant Andreu de su Barcelona natal.

También en los fichajes tiene gran influencia el entrenador albinegro, y es que el regreso de Pablo Clavería al Cartagonova se produce por su petición expresa. En dos etapas lo entrenó: cuando el futbolista dejó el Cartagena en 2022 para fichar por el Lugo y cuando ambos ficharon por la Ponferradina en el verano de 2023. El futbolista se quedó sin equipo tras el mercado y recibió la llamada del técnico para volver a jugar. La incorporación de Abdel-Lah, por otro lado, es trabajo de ‘scouting’ de Hernández que cuenta con el beneplácito de Vélez.

En los primeros movimientos de la dirección deportiva albinegra se puede notar la mano de Íñigo Vélez con mayor o menor éxito. Lo que está claro es que el vasco ha entrado de lleno en la estructura albinegra y no actúa como un mero entrenador en los días de entrenamiento y partido. Vélez quiere hacer el próximo FC Cartagena a su medida.

Contacto directo

De hecho, como ha podido saber esta redacción, el trabajo de Javier Hernández e Íñigo Vélez en la confección de la plantilla está siendo prácticamente un 50-50. Es el entrenador vitoriano el encargado de entablar conversación con los jugadores que le interesan y así lo ha hecho ya en varias ocasiones en lo que va de verano. El FC Cartagena contacta telefónicamente por mediación de su entrenador, quien trata de convencer a los futbolistas de su visión y de su valía dentro del proyecto para que se unan.

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En esos detalles empieza a notarse el nivel de implicación de Íñigo Vélez. Jefe del banquillo albinegro para la próxima campaña y principal eje de la confección deportiva.