El Hozono Jairis se plantea renunciar a su plaza en la Eurocup Women

El Hozono Global Jairis, después de acabar cuarto la liga regular de la Liga Femenina Endesa la temporada ya finalizada, se ganó en la pista el derecho a jugar por tercera campaña consecutiva la Eurocup Women. Pero la junta directiva de la entidad, según ha podido saber esta Redacción, está valorando seriamente la posibilidad de renunciar a la misma para mantener el equilibrio presupuestario.

El club ha estado trabajando en las últimas semanas para sumar patrocinadores. El coste para participar en la Eurocup está estimado entre 80.000 y 100.000 euros. Pero las respuestas a esas gestiones no están llegando y el plazo para inscribirse en el torneo expira mañana martes, por lo que la solución debe llegar en unas horas. En caso de no poder reunir el presupuesto necesario para afrontar con garantías tanto la Liga Femenina Endesa como el torneo continental, el Hozono Jairis renunciaría a este último con el fin de no poner en peligro la estabilidad presupuestaria.

La junta directiva que encabeza Salva Costa está trabajando contrarreloj porque se considera que la Eurocup es un buen escaparate tanto para la entidad como para la Región. Pero los largos desplazamientos suponen una carga económica importante. Por ese motivo, otro club español, el Leganés, ya ha renunciado a jugar en Europa.

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Seis jugadoras y el técnico

Mientras tanto, la dirección deportiva sigue trabajando en la confección de la plantilla. Aunque aún no se ha anunciado oficialmente, el acuerdo con el entrenador, Bernat Canut, ya está cerrado y seguirá por tercera temporada consecutiva en el club. Hasta el momento solo se conocen dos fichajes, la base canadiense Sami Hill, que procede del Araski, y la ala pívot alemana Emily Bessoir, del Lointek Gernika. Además, la base Aina Ayuso tenía contrato, y la entidad llegó a un acuerdo para la renovación de los contratos de otros tres pilares básicos del pasado curso, Txell Alarcón, Alba Prieto y Billie Masey, a las que se puede unir próximamente la murciana Laura Gil. En los próximos días está previsto que se concluyan las negociaciones con otras jugadoras.