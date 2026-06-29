Franki García: "Mi pareja me impulsó a dejar de ser profesor y arriesgarme en el baloncesto profesional"

¿Cómo te vinculaste al deporte?

Yo vivía cerca del colegio Salesianos de Los Dolores de Cartagena y todos mis vecinos jugaban al baloncesto. Sin saber lo que me gustaba aún, con 12 años, a través de ellos, empecé a competir y a entrenar y ya fue un no parar.

¿Hasta dónde llegaste como jugador?

Llegué a categorías autonómicas y nacional, pero pronto me di cuenta que no era lo mío y me engancharon a entrenar con 16 años. Al principio siempre quieres jugar y estuve hasta los 22 años en el Estudiantes Cartagena, pero era una locura llevar las dos cosas y, encima, los estudios.

¿Qué estudiaste?

Matemáticas Exactas porque yo estaba enfocado en ser profesor, pero el primer año me di cuenta que no era lo mío, que no iba a ser mi camino, y me pasé a Educación Primaria en la Universidad de Murcia.

¿Quién se dio cuenta que lo tuyo podía estar más en el banquillo que en la pista jugando?

Se fijó en mí Moisés Navarro, que había sido mi entrenador en cadetes, y en mi primer año de júnior me ofreció, en primer lugar, ser su ayudante en alevín femenino y llevar alguna escuela deportiva. Estuve con él tres años hasta que di el paso a ser primer entrenador.

Encontraste pronto tu gran vocación.

Sí, me llegó pronto, pero no sabía que iba a ser una vocación total. Como el baloncesto siempre me ha encantado, fue una parte que me enganchó y luego, con esa inquietud que tenía de ser profesor de Primaria, vi que por ahí iba a ir mi camino.

Franki García habla con Lucas Fernández en un partido del Gernika / Gernika

¿Has ejercido como profesor?

Sí, estuve en el Colegio San José, de Espinardo.

¿Cómo te liaste la manta a la cabeza para dedicarte a ser entrenador?

Mis primeros pasos los di en el Estudiantes de Cartagena y después me fui al UCAM Murcia, donde ya es algo más profesional, y estuve compaginando ser profesor por las mañanas y el baloncesto. Pero en 2020 o 2021 me llamó Andrés Medina por segunda vez para hablarme del proyecto de Alcantarilla a nivel profesional. Al principio compaginé mi cargo de entrenador ayudante de la primera plantilla con el colegio, donde tenía jornada partida, pero a veces tenía que hacer alguna locura, como coger un tren de madrugada para llegar a Cáceres y volver en autobús con el equipo. Ese año conseguimos el ascenso, primero con Víctor Verdú como entrenador, que después tuvo que dejarlo por un problema ocular, y posteriormente con Lucas Fernández. Ascendimos a Liga Femenina y ser ayudante ya implicaba dejarlo todo. Si te digo la verdad, tenía mis dudas y mi pareja me dijo que tiempo de ser profesor iba a tener, que estas oportunidades no sabemos si van a pasar más veces en tu vida, y encima estaba en casa. Fue ella la que me dijo que tirara para delante porque podía ser divertido.

Y fíjate que has acabado en el País Vasco.

En Alcantarilla me dieron la oportunidad de estar trabajar con buenos entrenadores y aprender mucho. Y un poco por cómo funciona este mundo, cuando a Lucas lo nombraron primer entrenador de Gernika, pensó en mí como primera opción para ser su ayudante. Si antes ya fue mi chica fue la que me dio el impulso, en esta pasó un tanto de lo mismo. Esto ya era jugar a ser entrenador, liarme la manta a la cabeza y jugar el juego de verdad. Y de nuevo mi pareja me dijo qué tenemos que perder y se vino conmigo. Ahora llevamos dos años y estamos de lujo.

¿Pero cuando te fuiste buscabas llegar a ser primer entrenador?

No te creas que es algo que nunca he ido buscando, pero siempre he tenido bastante claro que en algún momento quería ser primero, que no quería quedarme siendo ayudante toda la vida, sobre todo porque tienes que probarte de verdad, porque hasta que no estás de verdad en el ruedo, no te pruebas de verdad. Siempre me he estado preparando para ello, pensando en qué haría yo si fuera primer entrenador. Y que ahora me eligieran a mí no fue una gran sorpresa, pero sabía que pasara lo que pasara, contaban conmigo como ayudante. Pero llegó el momento, me lo propusieron, se dieron las circunstancias idóneas y llegamos a un acuerdo rápido.

¿Se puede vivir bien de ser entrenador de Liga Femenina Endesa?

Sí, cada vez mejor porque la liga está teniendo un crecimiento año a año fantástico. Cada vez más estructuras de clubes de ACB tienen un equipo, y luego están clásicos como Gernika, Salamanca o Cadi La Seu, que tienen mucha trayectoria y hacen las cosas muy bien.

El entrenador cartagenero Franki García / Gernika

¿Y es muy diferente entrenar a chicas que a chicos?

A nivel de cantera, hasta infantil de segundo año, es lo mismo y es un poco como tú quieras tratar al jugador. A los hábitos de trabajo y entrenamiento la respuesta es similar. Después hay ciertas edades donde ya entran en juego los límites físicos, donde los chicos pueden jugar cosas diferentes, con más velocidad y, sobre todo, por encima de la línea del aro, que es algo que en femenino no nos encontramos, y eso es lo que más marca un poco la diferencia. Pero la única diferencia a nivel profesional es la física.

¿La psicología cambia?

Siempre hay que tener psicología para dirigir un equipo y cada vez más. Yo tengo la suerte de llevar casi medio año trabajando con un psicólogo deportivo y es algo que debería ser fundamental, ya sea en baloncesto masculino como femenino, cada uno con sus inquietudes.

En el Gernika has tenido la fortuna de tener a Awa Fam, que son palabras mayores.

La verdad es que fue una apuesta en común, porque el año que vino del Valencia, fue para que ella continuara con su crecimiento. Apostaron por nosotros, no solo con Awa Fam, también con Elena Buenavida, que es una escolta de primer nivel, y fue algo en común. La verdad es que Awa es una de esas jugadoras especiales. A nivel cantera ya estaba bastante controlada, pero había que ver cómo daba ese primer paso en el baloncesto profesional, fuera de su entorno. Y su desarrollo ha sido brutal porque no es solo lo que demuestra en los partidos, ya que su implicación máxima en el rendimiento de su equipo y del suyo propio. Ojalá que la veamos muchos años jugando en la WNBA.

¿Qué le veías diferente?

Principalmente sus condiciones físicas. Desde que era una jugadora de cantera ya se le veía, que es algo que tienen otras muchas, pero a ella le hace diferente la velocidad con la que es capaz de tomar decisiones con esas cualidades físicas. Y luego tiene una mentalidad que casi todo el jugador y jugadora español tiene por cómo está montado el sistema de competiciones en España, donde hacemos que los deportistas sean ultra competitivos desde el día uno, y eso lo tiene Awa. En la WNBA ha demostrado desde el principio que puede ser una jugadora especial.

Fotografía tomada el 25 de marzo a la interior española Awa Fam, quien ese lunes fue elegida por Seattle Storm en el tercer puesto del draft de la WNBA. EFE/ Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

¿Qué tienen los entrenadores españoles que tenéis tanto prestigio a nivel mundial?

Yo creo que es un sistema que se retroalimenta, porque al tener buenos entrenadores, los que queremos llegar tenemos el ansia de ver más partidos y seguir formándonos, porque si no lo haces no llegas. Y luego muchas veces, en cantera, sí que cuando vas a otros países tienen unas condiciones de estructuras y económicas diferentes. En nuestro país, con tan pocos recursos, somos capaces de sacar jugadores a gran nivel, y no hablo de canteras de ACB, sino en escuelas deportivas.

¿Cómo te tomas la oportunidad de entrenar a un equipo de Liga Femenina Endesa?

En primer lugar, lo tomo como una muy buena oportunidad que me han brindado y, segundo, como una responsabilidad, pero mi trabajo como entrenador ayudante ya era para mí una gran responsabilidad, no es algo muy diferente, porque esté donde esté, me gusta hacer las cosas lo mejor posible.

Una curiosidad. Tu pareja también tiene que encantarle el baloncesto para apoyarte en todo este proceso.

Totalmente. Ella fue jugadora en Murcia, estuvo en la selección murciana, y era entrenadora. De los 18 los 24 años estuvo en la cantera del UCAM Murcia. Sabe un poco lo que es este negocio y entiende qué es esta locura.

¿Qué tipo de entrenador eres?

Yo creo que encontrar equilibrio entre la táctica y la psicología es fundamental. El juego es de las jugadoras. Nosotros muchas veces estamos buscando soluciones durante los partidos, pero ellas son las que tienen el margen de maniobra. Por ello, encontrar ese equilibrio es fundamental.

Franki García, entrenador cartagenero del Gernika / Gernika

¿Esta oportunidad te ha llegado en un buen momento?

Si te digo la verdad, no lo he pensado mucho. Siempre me he considerado una persona madura, con la cabeza en su sito, y no intento fijarme mucho más allá del día a día y de trabajar. Hace tiempo que me quité las redes sociales y las aplicaciones de los teléfonos para tener el foco en mi familia y en mi trabajo. No he pensado si la oportunidad me llega en un momento de madurez, solo que las oportunidades llegan y ya está.

¿Te costó dar el cambio de vivir en Murcia al País Vasco?

A nivel baloncestístico, como las temporadas transcurren a un ritmo tan rápido, no he notado mucho el cambio porque a diario vas a tu despacho, trabajas, llegas a casa, descansas, y después sigues trabajando por la tarde para ver otro partido del rival si es posible. Pero a nivel personal sí lo notas. Yo tengo la gran suerte de que mi pareja viaja conmigo y tengo ese apoyo. Evidentemente echas en falta a la familia y los amigos, el contacto cara a cara. En cuanto a calidad de vida, a mí me parece que en Euskadi es brutal, sobre todo en el entorno donde nosotros vivimos, que es Urdaibai. Por cierto, no llueve tanto como dicen y en verano prefiero estar en Euskadi que en Murcia, aunque es el momento para bajar a ver a la familia y tenemos que aprovecharlo.

¿Será especial venir a Alcantarilla como primer entrenador?

Ya estuve los dos años como ayudante y más que por el rival, porque viene a Alcantarilla al partido mucha gente a verme que me aprecia mucho, como la familia, amigos y gente del propio club que me tiene aprecio. Ir como entrenador principal será la leche y siempre les deseo que ganen 28 partidos, que los dos de Gernika los pierdan.

¿Te han marcado algún objetivo como entrar en play off?

No, realmente no tenemos esos objetivos. El primer reto es terminar de formar una plantilla competitiva, pero luego hay que hacer que sea un equipo, que es importante y fundamental. Lo que buscamos en primer lugar es la salvación porque la liga está a un nivel alto y sería hipócrita con nuestro presupuesto intentar pensar en mucho más allá.

Llama la atención que a los entrenadores se les encasilla en baloncesto femenino y masculino.

Sí, es cierto. Yo creo que es complicado porque en las dos primeras ligas españolas masculinas el nivel de los entrenadores es brutal, y en la Liga Femenina Endesa el nivel del entrenador cada vez es más grande. Es cierto que a veces se nos encasilla, pero en Murcia hemos tenido un claro ejemplo, Alberto Miranda, que fue entrenador principal de Salamanca y ahora ha estado en el Unicaja Málaga.

Muchas gracias y suerte con el nuevo reto.

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