El cerebro murciano tras el balón inteligente

El fútbol y el deporte de alto rendimiento ya no se entienden sin la estadística avanzada, sin el análisis pormenorizado de rivales y del propio equipo y sin datos a tiempo real. En el actual Mundial de Fútbol de 2026, millones de espectadores asisten a fueras de juego semiautomáticos instantáneos y estadísticas tridimensionales que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. El responsable directo es el ‘Trionda’, el balón oficial desarrollado por Adidas y Kinexon. Sin embargo, la tecnología que permite que un esférico «piense» y transmita información tiene un marcado acento murciano. Desde hace años, antes de que este balón rodara en los estadios mundialistas, en los laboratorios de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) ya se gestaba esta misma revolución.

En el año 2018, un equipo multidisciplinar encabezado por Rafael Melendreras, Vicedecano del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la UCAM, junto a especialistas en alto rendimiento deportivo de la institución, centraron sus esfuerzos en algo pionero: el desarrollo de la patente de un balón medicinal inteligente. Un proyecto que no solo buscaba mejorar el rendimiento de los atletas, sino salvaguardar su salud.

El origen de una idea pionera

«Realmente la idea surge porque un profesor del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD), especialista en alto rendimiento deportivo, nos sugiere la posibilidad de sensorizar un balón medicinal», rememora Rafael Melendreras. En aquel momento, el equipo de ingeniería de la UCAM ya trabajaba de forma habitual con sensores y microcontroladores —los pequeños ordenadores encargados de gestionar dichos componentes—.

Al evaluar la propuesta de CAFD, los ingenieros confirmaron la viabilidad técnica y tecnológica del desafío. No obstante, eran conscientes de que se encontraban ante un terreno inexplorado. «La idea era tan innovadora en aquel 2018 que decidimos hacer una patente para la Universidad Católica del Balón Medicinal Inteligente», explica el vicedecano. La patente de la UCAM no se limitó únicamente a introducir electrónica dentro del balón para recoger datos, sino que fue más allá, definiendo un protocolo estricto de uso basado en la evidencia científica.

Ciencia contra las lesiones

El propósito del balón medicinal inteligente de la UCAM ataca directamente un debate clásico en el entrenamiento de élite: ¿es beneficioso seguir haciendo repeticiones cuando el atleta está agotado?

«Está científicamente demostrado que llega un momento en el que la curva de potencia, al lanzar un objeto o un balón, baja drásticamente debido a la fatiga. En ese instante, es preferible paralizar el entrenamiento para evitar lesiones y optimizar el rendimiento», señala Melendreras. Gracias al balón inteligente, los preparadores físicos pudieron empezar a medir de forma objetiva, y en tiempo real, la potencia y trayectoria de cada lanzamiento.

Este avance fue posible gracias al apoyo de la Fundación Séneca de la Región de Murcia, que otorgó al equipo un proyecto de «prueba de concepto». Con esta financiación, desarrollaron un prototipo funcional que incluía sensores inerciales y un circuito de carga electrónica por inducción, acompañado de una aplicación móvil específica para que los entrenadores monitorizaran los lanzamientos al instante.

De la UCAM al Mundial 2026

La tecnología desarrollada en Murcia corre en paralelo a la evolución de los grandes gigantes de la industria. Mientras la UCAM protegía su patente, Adidas y la FIFA ya exploraban la sensorización en el fútbol base y profesional, un camino que tuvo su primera gran prueba en el Mundial de Qatar 2022 y que ha alcanzado su madurez absoluta en este Mundial 2026 con el balón ‘Trionda’.

Las similitudes tecnológicas son asombrosas, aunque con las lógicas adaptaciones al deporte rey. «La tecnología que llevan estos balones dentro son Unidades de Medición Inercial, conocidas como IMU», detalla Melendreras. Estos dispositivos, compuestos por acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, pesan apenas 14 gramos, pero son capaces de calcular con precisión matemática la velocidad angular, la aceleración y la posición relativa del esférico en los tres ejes del espacio.

El balón ‘Trionda’ de 2026 ha solucionado, además, grandes escollos de diseño respecto a la cita de Qatar. En 2022, el sensor iba suspendido en el centro geométrico de la pelota mediante tensores, algo que despertaba recelos entre los futbolistas más sensibles al tacto y al golpeo. La gran innovación de 2025 y consolidada en este torneo ha sido adosar la IMU directamente a uno de los paneles exteriores de la pelota, facilitando su recarga por inducción (mediante una espira integrada). Para evitar que el esférico se desequilibrara aerodinámicamente, se diseñaron sutiles contrapesos en los paneles restantes. Un desafío de ingeniería aeronáutica y de materiales que redujo la superficie del esférico de la clásica veintena de paneles a tan solo cuatro, mejorando su comportamiento en el aire.

500 muestras por segundo

Para los profesionales de la comunicación y los analistas, uno de los datos más espectaculares del ‘Trionda’ es su frecuencia de muestreo. El balón recoge datos a una velocidad de 500 Hz; es decir, realiza 500 tomas de información por segundo.

Melendreras lo explica con una comparativa idónea para el sector audiovisual: «Las cámaras de televisión estándar de los partidos trabajan a 50 fotogramas por segundo (frames). El balón, al captar 500 muestras, ofrece 10 datos de valores diferentes por cada sola imagen de vídeo».

Esta brutal cantidad de información se transfiere de forma instantánea y sin latencia (en tiempo real) a los sistemas de la FIFA. Allí, mediante Inteligencia Artificial, los datos del balón se cruzan con las imágenes de entre 25 y 30 cámaras de alta resolución instaladas en el estadio, las cuales parametrizan entre 28 y 30 puntos del cuerpo de cada jugador en todo momento. El resultado es un mapa tridimensional milimétrico que asiste al VAR de forma casi instantánea para resolver fueras de juego semiautomáticos, detectar si el esférico ha rozado una mano involuntaria o medir las ya famosas estadísticas de distancia y potencia de los goles de astros como Messi o Mbappé.

Democratización y salud

Aunque la tecnología de vanguardia se exhiba hoy en los grandes estadios del Mundial, el destino final de estas patentes es la sociedad de masas. O eso, por lo menos es el objetivo. Melendreras se muestra convencido de que, en cuestión de una década, los niños en el fútbol base jugarán con balones inteligentes. «Ya está pasando. Los chalecos de entrenamiento con GPS e IMU los usaban antes solo los equipos de Primera División, y ahora ya hay empresas, de hecho una aquí en la Región de Murcia, que desarrollan software y dan estos servicios analíticos a categorías regionales y equipos que no están en la élite», subraya.

El horizonte comercial de la patente de la UCAM sigue abierto. Aunque no se ha explotado a gran escala con una firma deportiva internacional, la universidad mantiene la propiedad de una idea que cotiza al alza. El auge del Mundial de 2026 podría ser el trampolín definitivo.

Además, el recorrido del balón medicinal inteligente trasciende el éxito deportivo y mira hacia la sanidad. «Nuestra patente estaba inspirada por el deporte, pero muy focalizada al ámbito de la salud. El balón medicinal se utiliza en clínicas de fisioterapia para la recuperación de lesiones. Poder medir de forma objetiva la evolución real de la fuerza o el golpeo de un paciente tiene un potencial enorme», concluye el ingeniero.

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Para Rafael Melendreras, ver cómo los principios en los que trabajó en 2018 salvan hoy el resultado de un Mundial es un motivo de profundo orgullo profesional: «Demuestra que los ingenieros de telecomunicación somos tan multidisciplinares que podemos aliarnos con investigadores de otras áreas, coger sus brillantes ideas y transformarlas en desarrollos tecnológicos que contribuyen al avance de la sociedad». El futuro del deporte se escribe con datos, y desde 2018, la UCAM y la Región de Murcia es una de las pioneras.