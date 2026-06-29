Carlos Cano logra su primer éxito en la Rookies Cup

Máximo Quiles no fue el único piloto murciano que triunfó en el circuito de Assen. También lo hizo Carlos Cano, el joven de 15 años de edad del barrio de San Basilio que está llamado a estar en el Mundial en un futuro próximo. Cano, que este año también compite en el Mundial Junior de Moto3, se impuso en la primera de las dos pruebas celebradas en Holanda. Después de un inicio de campeonato duro con quinto puesto como mejor resultado, en el trazado holandés logró su primer éxito.

Como ocurre en todas las carreras de la Rookies Cup, el campeonato desde el que llegaron al Mundial Pedro Acosta, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, se desarrolló en pelotón. El japonés Ryota Ogiwara lideró el grupo desde el principio, con Cano cruzando la línea de meta en la primera vuelta en la octava plaza. Fue a partir de la cuarta cuando el murciano que apadrina Emilio Alzamora empezó a aparecer en las primeras posiciones, para en la sexta ponerse al frente. Las caídas de tres pilotos fueron dejando el grupo delantero con menos unidades, y Cano, a cuatro giros del final, se puso en cabeza para entrar en meta con solo 274 milésimas de segundo sobre Kristian Daniel, aunque fue Beñat Fernández quien cruzó la meta en esa plaza, pero recibió una sanción por exceder los límites de la pista en la chicane. «Tenía confianza porque el viernes en los entrenamientos me sentí muy bien con la moto. Trabajamos mucho en la puesta a punto para la carrera. No clasifiqué muy bien en parrilla porque no pude hacer una vuelta rápida, pero sabía que tenía el ritmo para la carrera. Ganar en Assen es increíble», expresó el joven piloto.

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Cano también fue protagonista en la segunda carrera del fin de semana, donde se quedó a 23 milésimos de segundo del podio. El murciano estuvo al frente de la prueba entre la tercera y la sexta vuelta, para después de sufrir un susto, remontar desde la novena de nuevo hasta alcanzar otra vez el liderato en la décima. Al final se tuvo que conformar con la cuarta posición en un apretado final después de estar luchando por el triunfo en el último giro. Ahora, tras los 38 puntos sumados en su mejor fin de semana en el Red Bull Rookies Cup, Cano es noveno en la clasificación general del campeonato con 54 puntos. «Estoy contento con el fin de semana porque he mejorado mucho. En la primera parte de la carrera intenté ir solo. Luego cometí un error y me quedé atrás. En la última vuelta adelanté a Beñat, pero él me volvió a adelantar y perdí un poco el rebufo al llegar a la meta», explicó.