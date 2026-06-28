Fútbol playa
La Región de Murcia se trae dos medallas de las playas de Cádiz
El combinado murciano alevín de fútbol playa logra el oro y el cadete firma la plata en el Campeonato de España
L.O.
Las selecciones de fútbol playa de la Región de Murcia pusieron el broche final a su participación en los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas, disputados en Rota y Chipiona. El combinado alevín se proclamó campeón de España, la selección cadete logró el subcampeonato y la selección infantil finalizó en la cuarta posición tras caer en la tanda de penaltis en la lucha por el bronce.
La primera alegría de la jornada llegó de la mano de la selección alevín, dirigida por Antonio Angulo, que se proclamó campeona de España tras imponerse a Aragón por 4-3 en una disputada final.
La Región de Murcia tomó ventaja en el primer periodo con un 2-0, gracias a los tantos de Diego y Juan. En el segundo acto, Aragón consiguió igualar el encuentro en cuanto a goles del periodo, pero un nuevo tanto de Juan permitió al combinado de la FFRM mantener la ventaja por la mínima (3-2). Ya en el tercer periodo, Diego certificó la victoria con el cuarto gol de la Región de Murcia. Aunque Aragón recortó diferencias hasta el 4-3, el conjunto de la FFRM supo defender su ventaja para levantar el título de campeón de España.
La selección infantil, a las órdenes de Miguel Ángel López, disputó el encuentro por el tercer y cuarto puesto frente a Aragón. La Región de Murcia comenzó mandando en el marcador gracias al gol de Diego Rosell, con el que finalizó el primer periodo (1-0).
En el segundo tiempo, Aragón logró restablecer la igualdad, mientras que en el tercer periodo un tanto de Bilal y otro del conjunto aragonés dejaron el 2-2 definitivo al término del tiempo reglamentario. La prórroga no deshizo el empate y el encuentro se decidió desde el punto de penalti, donde Aragón estuvo más acertada y dejó al combinado de la FFRM en la cuarta posición del campeonato.
Por su parte, la selección cadete, dirigida por Andrés González, luchó hasta el final frente a Andalucía, aunque terminó cediendo por 7-5, logrando el subcampeonato de España.
La Región de Murcia se adelantó en el primer periodo gracias al gol de Iván, llegando al primer descanso con ventaja por 1-0. En el segundo acto, Andalucía igualó el encuentro y el tanto de Tenas permitió al combinado de la FFRM mantener el empate 2-2 al término del periodo. En el tercer y definitivo tiempo, Andalucía aprovechó su acierto ofensivo para abrir diferencias. La Región de Murcia respondió con los goles de Tenas, Álvaro Fajardo y Aitor, pero el marcador final de 7-5 otorgó el título al conjunto andaluz y el subcampeonato al combinado de la FFRM.
La selección alevín alcanzó el título tras completar un campeonato impecable. En la fase de grupos superó a Melilla (14-2) y Castilla-La Mancha (7-0), mientras que en semifinales derrotó a Andalucía (8-5) antes de imponerse a Aragón (4-3) en la final.
La selección infantil llegó al encuentro por el bronce después de vencer en la fase de grupos a Melilla (5-2) y Castilla-La Mancha (8-3), antes de caer en la prórroga de las semifinales frente a Canarias (4-3).
Por su parte, la selección cadete accedió a la final tras empatar con Melilla (4-4) y vencer a Cataluña (2-0) en la fase de grupos, además de superar en semifinales a Cataluña (6-5), cerrando el campeonato con un magnífico subcampeonato de España.
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