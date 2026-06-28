Pedro Acosta tendrá que pasar por quirófano para tratar el túnel carpiano de su mano derecha

El piloto murciano Pedro Acosta se tuvo que retirar en el Gran Premio de Holanda MotoGP en la decimocuarta vuelta. El mazareronero había estado luchando con Marc Márquez, quien será su compañero el próximo año en Ducati, por la cuarta plaza después de superar a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia con un adelantamiento magistral en la chicane de Assen. Tras arrancar en la octava plaza de la parrilla, el de KTM alcanzó un buen ritmo y parecía incluso que iba a poder luchar por el podio. Pero en la vuelta trece se fue fuera en la curva 1. En las imágenes de televisión se le vio quejándose del brazo derecho, el mismo del que fue operado de síndorme compartimental hace un año. Y en la siguiente desapareció, tomando el camino de boxes.

Pedro Acosta, en los entrenamientos de Assen / KTM Red Bull Factory

Tras la carrera, 'El Tiburón' desveló qué le había pasado y que tendrá que pasar de nuevo por el quirófano, en esta ocasión para ser intervenido del túnel carpiano, que está formado por huesos en la base y un ligamento resistente en la parte superior de la muñeca. A través de ese conducto pasan los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano, que es el que controla el movimiento y la sensibilidad de los dedos, y que se inflama: "Ya desde Japón del año pasado se me duermen los dedos de la mano. En algunas carreras he perdido más y otras menos por ese problema, pero ya ha llegado en el que hoy no sabía dónde estaba la maneta de freno", explicó en DAZN, donde también añadió que "me ha pasado cuando he adelantado a Marc Márquez, que me he puesto a frenar y me he ido largo para no darle. Y cuando ya he bloqueado dos veces he pensado que no me iba a cambiar la vida por un sexto puesto", declaró.

Este lunes el piloto se someterá a pruebas y el martes tiene previsto ser intervernido para intentar llegar en condiciones dentro de dos semanas al Gran Premio de Alemania, el último antes del descanso veraniego. "En su día, cuando me operé del síndrome compartimental, ya me dijeron que me tendría que operar antes o después. La idea era hacerlo después de Saschering, pero después de ver lo que ha pasado hoy, que ya en el warm-up me ha dado la segunda vuelta y se ha repetido en la carrera, donde a partir de la segunda vuelta he empezado a perder sensibilidad, había que ponerle un límite".

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Acosta también apuntó que "si la moto se moviera menos ayudaría, pero no es el problema, porque de aquí a final de año se va a mover lo mismo, y antes o después le tenía que poner una solución. Es una pena haber acabado el fin de semana así, pero tampoco me hubiera cambiado mucho la vida haber acabado sexto porque no hubiéramos finalizado. El martes me puedo operar, mañana me haré todas las pruebas otra vez, pero parece que está ya todo bastante planeado", terminó diciendo.