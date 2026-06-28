Ciclismo
El molinense Alejandro Abril logra una meritoria medalla de bronce en Sabiñánigo
El corredor murciano, de 21 años, logra su primer podio en un Nacional sub-23 al superar a Marc Rubirola en la última ascensión
El molinense Alejandro Abril, de 21 años de edad, logró la medalla de bronce en el Campeonato de España de la categoría sub-23 celebrado en Sabiñánigo, donde el ciclista del equipo Kern Pharma firmó una sobresaliente actuación en una prueba que ganó en solitario Manuel Sanroma.
En un exigente recorrido de 157,7 kilómetros y con intenso calor, Abril, un corredor todoterreno, se supo adaptar a las exigentes condiciones para lograr una medalla de bronce con sabor a victoria en su tercer año como sub-23.
El molinense estuvo atento en los primeros kilómetros, donde con las ascensiones a Formigal y Hoz de Jaca, se formó un corte de dieciséis corredores donde fue el único murciano en el mismo mientras que otras selecciones contaban con dos y tres componentes. El entendimiento en la cabeza de carrera provocó que pronto adquirieran ventajas amplias, aunque en el tramo final se rompió la armonía y fue ahí donde Abril jugó sus bazas. Manuel Sanroma se escapó junto a Miguel Domínguez, pero el castellanomanchego lanzó un ataque que fue definitivo. Domínguez logró resistir en la segunda plaza, mientras que por detrás, Abril, en la última subida, arrancó del grupo perseguidor para alcanzar al catalán Marc Rubirola y hacerse con la tercera plaza a 1:18 del ganador. El molinense, que este año ha sido tercero en la Vuelta al Guadalentín y octavo en la Clásica de Torredonjimeno, logró así su primer podio en un Nacional sub-23, entrando en un selecto grupo de murcianos donde figuran nombres como los de Alejandro Valverde, Luis Murcia, Antonio Jesús Soto y Rubén Fernández, entre otros.
En cuanto al resto de murciano, el aguileño Luis Alberto Lajarín, quien el viernes ganó la medalla de plata en la modalidad de contrarreloj, acabó decimoséptimo después de no poder colarse en el grupo de cabeza.
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