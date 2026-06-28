Motociclismo
Fermín Aldeguer se pierde el GP de Alemania por fractura de vértebra T7
El piloto murciano sufre la fractura de una vértebra y problemas en el cuello
El piloto murciano Fermín Aldeguer no estará dentro de quince días en el Gran Premio de Alemania del Campeonato del Mundo de MotoGP. El piloto de La Ñora, que no pudo correr en Assen por la caída que sufrió el viernes, sufre una fractura de la vértebra T7. En DAZN explicó que tenía molestias «en el cuello y la espalda», y que tras ver «las imágenes, todavía tengo que dar gracias de que solo ha sido esto».
Al piloto del Team Gresini no le queda más remedio que «tomármelo con calma, volver cuando los médicos digan, y estar un mínimo de cuatro semanas de parón. Entonces lo empalmaremos con las vacaciones y yo creo que también me vendrá bien para el nivel de la pierna (sufrió fractura de fémur en enero) más tiempo de reposo».
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