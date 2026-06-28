Emanuel Cate se hace sitio en el ránking histórico del UCAM Murcia

Casi sin hacer ruido y lejos de los focos que suelen acompañar a los jugadores más relevantes, Emanuel Cate se ha ido abriendo hueco en el ránking histórico del UCAM Murcia CB a base de trabajo y constancia. Se acaban de cumplir ocho años de la llegada del pívot rumano a la capital del Segura, pero son cinco las temporadas que hasta ahora ha vestido la camiseta universitaria repartidas en dos etapas distintas. Tiempo suficiente para erigirse como uno de los jugadores con más partidos disputados y más rebotes de la historia del club en la Liga Endesa.

Emanuel Cate, que es uno de los jugadores con contrato hasta 2027 de la plantilla, es una de las caras más reconocibles por los aficionados de la etapa más exitosa del equipo murciano. De hecho, se podría decir que su crecimiento ha ido ligado al de la propia entidad. Durante su primera etapa en Murcia, que duró cuatro temporadas, pasó de lograr la permanencia en la ACB con la llegada de Sito Alonso al banquillo a la clasificación de la Copa del Rey de Granada en 2022. Sin embargo, en el verano de ese mismo año, ambas partes tuvieron que separar sus caminos.

Después de dos temporadas en el Cluj-Napoca de Rumanía, donde disputó la EuroCup, y su paso por el BAXI Manresa en la 2024-2025, el pívot regresó al Palacio hace un año. Una versión más madura del Cate de la primera etapa que, especialmente, tuvo un importante impacto durante el primer tramo de la temporada recién finalizada. De hecho, Emanuel Cate ha sido junto al base Michael Forrest, los únicos jugadores de la plantilla que han disputado todos los partidos de la ACB -entre fase regular y play off- de la 2025-2026.

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Baskonia en el Buesa Arena. / ACB Photo/Aitor Bouzo

En el Top-5 de partidos jugados en ACB

Un hecho que le ha permitido hacerse un sitio en el ránking histórico del UCAM Murcia en la Liga Endesa, y que podría seguir escalando puestos en este aspecto la próxima temporada. Porque el pívot rumano, que ocupa ficha de cupo de formación y que el próximo mes cumplira 29 años, es el quinto jugador con más partidos en la historia del club en la ACB. Con 162 encuentros ha igualado a Agusto Lima, por lo que la próxima temporada ascenderá al cuarto escalón. Eso sí, no podrá superar todavía a Xavi Sánchez, tercero, con 221. El primer lugar es para Sadiel Rojas con 292 y el segundo escalón lo ocupa Nemanja Radovic con 290.

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, al término de un partido en el Palacio este curso. / Juan Carlos Caval

Escalando en tapones y rebotes

Otra de las estadísticas en la que Cate se ha abierto paso es en la de rebotes. El rumano ocupa la sexta plaza en este ránking con 682 capturas, es decir, tan solo dos menos que el mítico Ralph McPherson, quien visitó Murcia el pasado abril por el 40 aniversario de la fundación del club. Por lo que tiene a tiro ascender al Top-5 en esta categoría. También ocupa el cuarto puesto en las capturas ofensivas (306), aunque algo lejos de nombres como Rojas (445), Radovic (456) o Lima (471).

Eso sí, Emanuel Cate ocupa el tercer lugar en tapones con 88 y el quinto en mates, con 49. Se encuentra a tiro, por tanto, de nombres como Kim Tillie (52) o Kevin Tumba (59), quienes son cuarto y tercero respectivamente.

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, durante su primera etapa con el club murciano. / Emilio Cobos/ACB Photo

Merodeando el Top-10 en anotación y lanzamientos

Así pues, donde también puede escalar posiciones Emanuel Cate durante la 2026-2027, una temporada para la que el UCAM está pendiente de añadir un nombre más a su juego interior para completar esta posición junto al jugador rumano y Moussa Diagne, ante la marcha de Devonte Cacok, es en la de anotación. Y es que el pívot es el duodécimo jugador con más puntos anotados con la camiseta del UCAM Murcia en la ACB con 928. Por lo tanto, se encuentra muy cerca de rebasar los 936 de Scott Wood. La décima posición la ocupa Vitor Benite con 1.037 puntos.

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Eso sí, en lanzamientos de dos puntos convertidos, Cate es el séptimo de la historia del equipo murciano en la Liga Endesa, con 352, pudiendo escalar todavía más puestos al encontrarse Julio Torres, pívot de principios de los 90 del Júver Murcia, a tan solo seis lanzamientos convertidos, mientras que Xavi Sánchez es el quinto con 400 exactos.