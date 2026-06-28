Ekain y Bustos condicionan el verano del Real Murcia

La dirección deportiva del Real Murcia, liderada por Manolo Sánchez Breis, se encuentra trabajando a pleno rendimiento en un mercado estival que se anticipa largo y sumamente complejo. Es cierto que ya tiene trabajado adelantado, pero también es cierto que las últimas piezas del puzle suelen ser las mása importantes.

El objetivo institucional no es otro que confeccionar una plantilla con las máximas garantías posibles para afrontar el reto del ascenso a la Segunda División, devolviendo de una vez por todas al club grana al fútbol profesional. Sin embargo, para dar forma al proyecto idóneo, la comisión deportiva tiene por delante la difícil tarea de sortear varios baches de considerable magnitud que dificultan notablemente la agilidad de los movimientos.

El primer condicionante es de índole estrictamente financiera e institucional. La obligada decisión del club de entrar en concurso de acreedores dibuja un escenario de control y austeridad que limita el margen de maniobra económico para los próximos meses.

Sánchez Breis, durante un entrenamiento, en su llegada al Murcia. / Prensa Real Murcia

Bajo este prisma de obligada prudencia financiera, Sánchez Breis debe hilar muy fino en la confección del plantel. Es ahí donde la planificación deportiva choca frontalmente con la actual composición de la plantilla, concretamente con la situación de dos futbolistas que, a día de hoy, condicionan enormemente el margen de actuación en el mercado: Ekain y Álvaro Bustos.

Hace justo un año, ambos jugadores llegaron a la Nueva Condomina bajo la etiqueta de fichajes de campanillas. Eran dos apuestas de envergadura, futbolistas contrastados y llamados a marcar las diferencias en la categoría. Sin embargo, doce meses después, la realidad es diametralmente opuesta y sus roles han cambiado por completo.

Ekain, jugador del Real Murcia, durante el partido ante el Antequera de Copa del Rey. / Juan Carlos Caval

Ninguno de los dos consiguió ofrecer el rendimiento esperado luciendo la casaca grana y, en la actualidad, sus elevados contratos suponen un auténtico freno. Por un lado, sus sueldos son inasumibles para la gran mayoría de equipos que podrían estar interesados en incorporarlos; por otro, la delicada tesitura económica del Real Murcia hace inviable plantearse una rescisión contractual de mutuo acuerdo, ya que la carga económica que supondría indemnizarles desestabilizaría aún más las arcas del club.

Curro Torres habla con David Vicente en presencia de Álvaro Bustos en un entrenamiento. / Prensa Real Murcia

Este estancamiento administrativo repercute de manera directa en las parcelas que se pretenden reforzar. En la punta de lanza, la idea de la dirección deportiva es incorporar a un tercer delantero centro que pueda complementar a la perfección las virtudes de los ya confirmados David Flakus y Juanto Ortuño. Si no se marcha el vasco, es complicado de encajar otro delantero de nivel y estatus económico alto en la plantilla. No obstante, donde la situación se vuelve verdaderamente crítica es en la demarcación de extremo. A día de hoy, el Real Murcia solo cuenta en nómina con Álvaro Bustos para las bandas, un futbolista con el que el cuerpo técnico no cuenta en absoluto. La intención del club es firmar a tres jugadores específicos para el juego exterior.

Los movimientos para esa línea de tres ya están en marcha: la incorporación de Javi Moreno está totalmente apalabrada y cerrada, a falta únicamente de que el club lo haga oficial. Por otra parte, el gran sueño para el perfil zurdo sigue siendo Joel Jorquera, una operación en la que se continúa trabajando intensamente a la par que se rastrea el mercado en busca de una tercera alternativa de nivel. En la recámara se mantendrá la baza de Álex Meca, el joven atacante que ha deslumbrado en el filial anotando la espectacular cifra de 25 goles. La hoja de ruta con Meca es clara: mantendrá la ficha del equipo dependiente para no saturar el primer plantel, pero estará en dinámica absoluta para aportar sus virtudes asociativas y realizadoras siempre que sea necesario.

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Álvaro Bustos durante su presentación como jugador del Real Murcia / Real Murcia

Para que todas estas prioridades del mercado —futbolistas llamados a ser decisivos y que, por ende, conllevan un coste económico muy elevado— puedan estampar su firma con el Real Murcia, el club necesita de forma imperiosa aligerar masa salarial y liberar espacio en su presupuesto. Desatascar las salidas de Ekain y de Bustos es la llave maestra para poder avanzar en la reestructuración del equipo, pero, por el momento, las negociaciones para sus marchas siguen completamente encalladas y ralentizan el verano grana.n