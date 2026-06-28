Ciudad de Calasparra y Atlético Pinatarense se juegan una plaza en la Copa del Rey

Esta noche se cierra la temporada 2025-2026 en el fútbol regional. A partir de las 20:30 horas, el José María Soriano Muñoz «Kubala» de Alhama de Murcia albergará la gran final de la Supercopa Territorial. Sobre el césped alhameño, el Ciudad de Calasparra y el Atlético Pinatarense se jugarán a una sola carta el premio más codiciado del fútbol regional: una plaza en la fase previa de la Copa del Rey. El vencedor del duelo se situará a tan solo 90 minutos de poder recibir la próxima temporada en su feudo a todo un equipo de la Primera División del fútbol español.

El Ciudad de Calasparra salta al terreno de juego con el cartel de favorito colgado a la espalda. Los del noroeste militan en la Preferente Autonómica, una categoría por encima de su rival de esta noche, y ya demostraron su enorme potencial en las semifinales del pasado viernes, donde pasaron por encima del 30K800 Lorca con un contundente y autoritario 4-1. Con esta exhibición, el cuadro calasparreño disipó cualquier duda sobre su estado físico tras el parón liguero de las últimas semanas.

En el otro lado del campo estará el combativo Atlético Pinatarense. El conjunto de San Pedro del Pinatar, de Primera Autonómica, llega a este último asalto tras haber vivido una auténtica batalla de supervivencia en su semifinal frente al Barrio Peral. Los de la costa tuvieron que sufrir lo indecible y desgastarse física y mentalmente para sellar su pase en una agónica tanda de penaltis.

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La gran incógnita del encuentro residirá en la respuesta física de ambas plantillas. Con apenas 48 horas de descanso entre la exigente jornada del viernes y la gran cita de esta noche, la gestión del cansancio y la profundidad de los banquillos serán factores determinantes. La tensión será máxima y el margen de error, inexistente: si el partido concluye con tablas en el marcador tras los 90 minutos reglamentarios, el campeón y próximo representante regional en el torneo del KO se decidirá de forma directa desde los once metros. El sueño de la Copa del Rey espera a su dueño en Alhama.