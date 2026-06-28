Canadá, primera selección en octavos al batir a Sudáfrica en el tiempo añadido

La selección anfitriona no estaba dispuesta a despedirse de su Mundial. En su tercera participación en una Copa del Mundo, Canadá logró superar por primera vez una eliminatoria y mantenerse con vida en el torneo. Ante Sudáfrica (0-1), se convirtió en el primer equipo en entrar en los octavos de final gracias a un gol de Eustaquio en el tiempo de descuento.

Canadá empezó el partido mucho más dinámica, más fuerte. Sin embargo, a los pocos minutos dio un paso atrás, a la vez que Sudáfrica salía de la estupefacción inicial y empezaba a ganar confianza en el encuentro. El partido se convirtió en un intercambio de golpes y oportunidades para ambas selecciones, que por momentos se fueron alternando el dominio de la primera eliminatoria. El marcador no se movía de la igualdad inicial.

La ocasión más clara fue para Canadá en el abismo de la primera parte. Modiba sacó sobre la misma línea de gol un balón que se colaba tras un testarazo de Bombito. Después, Buchanan buscó el segundo remate, pero Williams se hizo grande y evitó el gol. Las sensaciones al término del primer tiempo dejaron descontentos a ambos conjuntos, con más miedo a fallar que convencidos de sí mismos para arriesgar.

En la reanudación, el intercambio de golpes continuó, aunque con una Canadá más dominante. Tuvo que aparecer el guardameta de Sudáfrica con varias paradas determinantes para mantener con vida al conjunto africano. Un punto de inflexión en la eliminatoria fue la entrada de Alphonso Davies. No salió de inicio por la complicada lesión de isquiotibiales de la que aún se está recuperando, pero, pasado el minuto 70, saltó al terreno de juego y le cambió la cara a Canadá. Consiguió darle un punto más de ritmo al equipo, generar peligro y terminó provocando una clara ocasión con un disparo desde la frontal de Promise, que se marchó por poco fuera de la portería sudafricana.

Pasado el minuto 90, Canadá sentenció el encuentro. Eustáquio apareció en carrera y se encontró con un balón rechazado en la frontal del área. Lo cazó al vuelo, lo golpeó con potencia y envió el balón a la escuadra. El tanto desató el delirio en el estadio y entre los casi 70.000 aficionados que llenaron las gradas del SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles) para celebrar el gol del segundo capitán de la selección anfitriona.

Canadá se convierte así en la primera selección clasificada para los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Países Bajos y Marruecos, que se disputa esta próxima madrugada.