El Atlético Pinatarense logra el último billete para la Copa del Rey

El Atlético Pinatarense se proclamó campeón de la Supercopa Territorial tras vencer por un inapelable 1-3 al Ciudad de Calasparra, un resultado sorprendente sobre el papel, pero totalmente justo visto el hambre y el oficio de los costeros. Con este título bajo el brazo, el Pinatarense sella además un billete dorado para la fase previa de la próxima Copa del Rey.

El encuentro no pudo comenzar mejor para el bando pinatarense. Apenas corría el minuto 10 cuando Amin recibió un balón pegado a la banda izquierda. Con descaro, se perfiló hacia el interior y, desde el balcón del área, se inventó un disparo cruzado y teledirigido al palo largo. Un auténtico golazo, imposible para el guardameta rival, que espoleó a los suyos. A partir de ahí, el partido se endureció. El primer tiempo se tornó bronco, con el Calasparra completamente incómodo sobre el verde y una tensión creciente entre ambos planteles. El Pinatarense, bien plantado, renunció a la posesión pero asustaba a la contra.

Alineación Atlético Pinatarense / L.O.

Tras el paso por vestuarios, el técnico del Calasparra, Rafa Muñoz, movió el banquillo buscando un revulsivo que llegó de inmediato. En el minuto 51, un balón colgado provocó una mala salida del portero costero, que arrolló con dureza a Quique Pina dentro del área. Penalti claro. Falcón, con una maestría absoluta, engañó al arquero para poner las tablas (1-1) y abrir un nuevo escenario.

El gol envalentonó al Calasparra, que estiró líneas en busca de la remontada, pero la alegría le duraría poco. Cuando peor lo pasaba el Pinatarense, una falta lateral botada por Pepelu aparentemente inofensiva se convirtió en el 1-2. El esférico se prolongó hacia el segundo palo y, tras un barullo agónico en el área pequeña, José Cabrera metió la bota para desatar la locura en la expedición costera.

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Con el Calasparra volcado a la desesperada, la sentencia llegó en el tiempo de descuento. En un despiste clamoroso de la zaga calasparreña, el Pinatarense ejecutó un saque de banda rápido que dejó a Jorge en ventaja para firmar el definitivo 1-3. Victoria, título y el sueño de la Copa del Rey para un Atlético Pinatarense que ya forma parte de la historia de la competición. Ahora está a 90 minutos de jugar contra un Primera División.