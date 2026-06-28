Abdel-Lah, desborde, juventud y desparpajo para el FC Cartagena

El mercado de fichajes del FC Cartagena echa humo. Abdel-Lah es la quinta incoporación para la temporada 2026-2027. Su refuerzo es una clara declaración de intenciones: apostar por el talento emergente, la verticalidad y el dinamismo por fuera.

El fichaje del extremo de 21 años procedente de la UD Melilla activa de manera estratégica una de las parcelas más cotizadas y complejas de gestionar en la confección de cualquier plantilla del fútbol profesional: las fichas sub-23.

Abdel-Lah aterriza en el proyecto albinegro tras firmar una notable regularidad en las últimas dos campañas en Segunda Federación (44 partidos, 4 goles y 2 asistencias) .

Extremo a pierna cambiada

Si algo define la identidad futbolística de Abdel-Lah sobre el terreno de juego es su naturaleza diferencial. Hablamos de un extremo izquierdo que actúa habitualmente a pierna cambiada, aprovechando su perfil diestro para trazar diagonales hacia el carril central y generar situaciones de incertidumbre en el bloque bajo rival. Su fútbol es profundamente vertical; no es un jugador de apoyo ni de adorno en la circulación, sino un agitador cuya primera mirada al recibir el cuero siempre se dirige hacia la portería contraria.

Abdel-Lah, nuevo fichaje del FC Cartagena / L.O.

En muchas ocasiones, durante su etapa en el Álvarez Claro, Abdel-Lah recibía el esférico en posiciones estáticas pegado a la línea de cal, en jugadas que parecían no entrañar ningún tipo de peligro o que se antojaban completamente intrascendentes para la zaga rival. Sin embargo, su capacidad para arrancar en seco y cambiar la velocidad de la acción transformaba de inmediato un escenario rutinario en una ocasión manifiesta de peligro.

El debe está en la finalización

Como todo futbolista de 21 años con un perfil tan volcánico, la radiografía de Abdel-Lah no está exenta de matices a pulir. Su principal lastre actual y el gran reto que tiene por delante Íñigo Vélez radica en el «debe» de su juego: la toma de decisiones.

Íñigo Vélez da instrucciones durante un entrenamiento / Prensa FC Cartagena

El melillense es un generador de ventajas extraordinario gracias a su capacidad de desborde, pero la finura en el último pase o en la ejecución final sigue siendo su asignatura pendiente. Es habitual verle firmar jugadas individuales espectaculares, sorteando a uno o dos rivales con facilidad, para terminar diluyéndose en el momento cumbre de la acción. Tras desarbolar a la defensa, le cuesta elegir la opción correcta si la jugada pide un golpeo a puerta, un centro templado al segundo palo o un pase atrás para la llegada de la segunda línea.

Alejandro Arribas, en el palco junto a los concejales José Martínez y Cristina Mora. / | IVÁN URQUÍZAR

A menudo, la velocidad a la que ejecuta sus acciones individuales va un punto por delante de la pausa necesaria para levantar la cabeza y elegir la mejor opción. No suele finalizar las jugadas con el acierto que su desequilibrio previo merece, un aspecto que explica por qué sus cifras de goles y asistencias aún no han explotado en consonancia con el volumen de peligro que genera.

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El fichaje de Abdel-Lah debe entenderse, por tanto, como una operación de presente pero, sobre todo, de futuro. El FC Cartagena incorpora un diamante en bruto: un futbolista con unas condiciones físicas y técnicas innatas para el desborde que, bien pulido, puede alcanzar un nivel altísimo.n