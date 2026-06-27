Nacho Martínez, otro capitán que renueva con el FC Cartagena

Está cumpliendo su propósito el FC Cartagena. El de dar continuidad a la plantilla de la pasada temporada con un gran bloque de jugadores que continuase el próximo curso. Nacho Martínez viene a confirmar esa intención con su renovación, anunciada ayer, por una campaña más siguiendo la estela de Pablo de Blasis, quien también renovó el pasado miércoles. El madrileño es otro capitán que renueva su confianza por el FC Cartagena.

El cuadro portuario se marcó un objetivo claro para la próxima temporada en materia de plantilla. Quería mantener al grueso del equipo. Además del ahorro económico que supone, un proyecto continuista tendrá siempre mejores resultados que un equipo totalmente nuevo. El conjunto albinegro afrontará la temporada 2026-27 con muchas caras conocidas y sinergias dentro del terreno de juego que son beneficiosas para el juego del entrenador. Entrenador que también continúa, reforzando la intencionalidad de la dirección deportiva.

Ante esas premisas, Nacho Martínez también entró en la ecuación. Un futbolista veterano, con la experiencia que necesita toda plantilla que se precie y con los galones para marcar el rumbo dentro del vestuario como ya ha hecho anteriormente. El Cartagena obtiene rendimiento asegurado a bajo coste mientras el de Madrid sigue disfrutando del fútbol en el Cartagonova.

Nacho Martínez, en el Cartagonova. / | IVÁN URQUÍZAR

Ni rastro hay de lesiones musculares o bajón físico en el experimentado defensor. La pasada temporada se perdió únicamente dos convocatorias por sanción -cumplió dos ciclos de cinco amarillas- y sólo se perdió otros dos encuentros por decisión técnica. Participó, por tanto, en 34 partidos con un total de 2.511 minutos sobre el verde.

Edgar Alcañiz y Nacho Martínez, en un entrenamiento de esta semana / Prensa FC Cartagena

A sus 37 años -uno menos que Pablo De Blasis-, Nacho Martínez seguirá vinculado al FC Cartagena, como mínimo, una temporada más. El lateral izquierdo ha encontrado su casa en la ciudad portuaria en el ocaso de su carrera. Tras formarse en el Atlético de Madrid, Nacho ha sido un correcalles. Tanto por su velocidad en la banda como por la cantidad de equipos en los que ha jugado. Alcobendas, Osasuna B, Getafe B, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Tenerife y Cartagena.

El conjunto albinegro le rescató de su breve estancia sin equipo, desde verano de 2024 hasta febrero de 2025. Aunque perteneció a una de las peores plantillas de la historia del club y sufrió el descenso de categoría, Nacho Martínez fue de lo poco notable en la rambla de Benipila.

Pablo de Blasis, que apunta a titular, durante un entrenamiento. / | FC CARTAGENA

Amago de salida

Cerca estuvo de abandonar la entidad portuaria el pasado verano después de haber sufrido impagos aún con Paco Belmonte al mando. Su intención de salir era firme, pero Manolo Breis le convenció para aceptar la oferta de renovación al igual que ahora le han convencido las palabras del entrenador, Íñigo Vélez; del director deportivo, Javier Hernández; y el compromiso de pago de Alejandro Arribas.

Nacho cumplirá así su tercera campaña con el FC Cartagena tras cuatro meses de la 24-25 y el pasado curso entero de la 25-26. Si no sucede nada fuera de lo común, el lateral soplará 38 velas vestido de albinegro y superará ampliamente los 50 partidos que ya roza con 49. Dos goles y seis asistencias son el bagaje que espera seguir engrosando en la campaña que está por venir.

El extremo Ander Martín, la primera salida

Quien no seguirá en el equipo es Ander Martín. El extremo llegó ayer a un acuerdo con el club portuario para finalizar su contrato, que unía a ambas partes hasta 2027. Nunca tuvo continuidad en el equipo cartagenero, no desplegó su mejor fútbol y se marcha tras jugar 24 partidos en los que no ha tenido mayor incidencia que una asistencia. Ander Martín llegó al Cartagena desde el Burgos, en Segunda División.

Ander Martín durante su primer entrenamiento con el equipo. / | FC CARTAGENA

Su fichaje, en propiedad y por dos temporadas, fue celebrado en la entidad albinegra en vistas de un rendimiento similar al mostrado años antes en el club burgalés. Un extremo zurdo rápido, hábil y fino que llegó a jugar 36 partidos en su temporada de debut con el Burgos en Segunda con 2 goles y 3 asistencias. Su cesión al Mirandés no provocó el desarrollo que se esperaba y su estancia en Cartagena ha dejado más sombras que luces.. Contó más para Javi Rey que para Íñigo Vélez. Aun así, nunca fue la primera opción hasta que le necesitó el técnico vasco en una demarcación diferente a la suya por extrema necesidad.

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Lo colocó de lateral izquierdo y realizó el mejor partido que se le recuerda de albinegro, con su único pase de gol de todo el curso. Después, una expulsión por doble amarilla en el tramo final de competición marcó su final como cartagenerista. Así llega la primera salida del mercado veraniego en el FC Cartagena. Con mucho tiempo por delante para fichar, abre espacio el conjunto portuario y reduce masa salarial de los contratos firmados durante la gestión de Manolo Breis y Paco Belmonte.