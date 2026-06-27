Juani Marcos cambiará en el UCAM Murcia CB de escaparate europeo

Una vez finalizada la temporada, el fichaje del base argentino Juani Marcos por el UCAM Murcia CB, es cuestión de días, el tiempo que necesite el Barça, inmerso en una profunda reestructuración, para sentarse con el agente del jugador y acordar la rescisión del año de contrato que le resta con los del Palau. Hace ya tiempo que el director de juego de 1,90 metros y 26 años de edad dio el sí a Sito Alonso y Alejandro Gómez. Quería un cambio de aires y en Murcia va a encontrar un lugar donde seguir creciendo.

En Murcia tendrá más protagonismo a la sombra de David DeJulius, quien continuará salvo que algún club de Euroliga pague su cláusula en las próximas semanas. Y también dará el salto a una nueva competición, la Basketball Champions League, después de debutar a nivel continental este curso pasado con el Barça en la Euroliga.

Marcos tuvo poco peso en las rotaciones en la máxima competición continental con los azulgranas. Disputó 31 partidos, en los que en solo dos estuvo en el cinco inicial, y acumuló 266 minutos en pista, en los que aportó una media de 2 puntos y 1,3 asistencias. Su mejor actuación la firmó ante al Zalgiris, ante el que anotó 9 puntos, y destacó también frente al Panathinaikos al dar 7 asistencias.

31/05/2026 Jean Montero of Valencia Basket and Juani Marcos of FC Barcelona in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on May 31, 2026 in Barcelona, Spain. DEPORTES Javier Borrego / AFP7 / Europa Press / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Marcos, que tiene pasaporte italiano, acumula en ACB 89 partidos en tres campañas, dos como cedido en el Básquet Girona, y una en el Barça. El curso pasado, en la liga española, disputó 39 partidos, con promedios de 14:21 minutos y 4,5 puntos, con un 44,6% de efectividad en los lanzamientos triples, y 1,8 asistencias. Tuvo un gran protagonismo en la eliminatoria ante el UCAM Murcia en cuartos de final, sobre todo en el primer encuentro, donde anotó 10 puntos, y estuvo en el cinco inicial en los tres duelos. Después, en la final contra el Valencia, se quedó fuera de la convocatoria en los dos últimos duelos en el Palau tras jugar solo 3:30 minutos en el segundo en Valencia.

Su experiencia continental es más corta y se limita a los 31 encuentros que disputó de Euroliga a la pasada campaña con los azulgranas. Ahora, en el UCAM Murcia, se estrenará en el Basketball Champions League, una competición menos exigente pero donde podrá seguir evolucionando en su juego, que es lo que busca el jugador criado en Peñarol Mar de Plata que llegó a España en 2019 para jugar en el filial azulgrana. Aunque su fichaje no está aún anunciado oficialmente por el club universitario, en Barcelona ya se da por seguro que su futuro está en Murcia, que se hará con sus servicios en propiedad y con la carta de libertad.

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