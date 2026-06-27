Fermín Aldeguer, fuera del GP de Holanda por fractura de vértebra tras una caída entrenando

No está siendo un año fácil para el piloto murciano Fermín Aldeguer. El pasado mes de enero sufrió una fractura de fémur mientras entrenaba. Y ahora, cuando empezaba a encontrarse mejor físicamente y a lograr resultados destacados, tendrán que parar de nuevo. En esta ocasión, por culpa de la caída que sufrió en el entrenamiento del viernes que decidía qué pilotos entraban directamente en la Q2. En la curva 11 del circuito de Assen, el de La Ñora se fue al suelo, arrastrando su espalda por la grava. El resultado ha sido una fractura de la vértebra T7, que según su equipo, "será evaluada durante los próximos días".

El piloto de MotoGP, por tanto, se pierde este domingo el Gran Premio de Holanda. Y tiene muy complicado llegar en condiciones al de Alemania, que se disputará dentro de quince días, tras el cual el Mundial parará durante algo más de un mes por las vacaciones de verano. Sin duda, otro contratiempo para el murciano, que este año ya consiguió un podio en el Gran Premio de Cataluña, donde fue segundo. El fin de semana pasado, en la República Checa, concluyó sexto y pese a haberse perdido dos pruebas al inicio de la temporada, marcha noveno en la clasificación de MotoGP.