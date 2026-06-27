El FC Cartagena refuerza su ataque con la llegada del extremo Abdel-Lah

El FC Cartagena ha cerrado oficialmente su quinta incorporación de cara a la temporada 2026-2027. Se trata de Abdel-Lah Mohamed Abdel-Lah, un joven extremo de 21 años natural de Melilla, que llega a la entidad albinegra en propiedad procedente de la UD Melilla.

El nuevo atacante del cuadro portuario, de nacionalidad hispano-marroquí, destaca por su desborde, talento y proyección en la banda. Durante las últimas dos campañas, Abdel-Lah ha defendido la camiseta del conjunto norteafricano en Segunda Federación, acumulando un total de 44 partidos disputados en los que aportó 4 goles y 2 asistencias.

La carrera del nuevo jugador albinegro comenzó a despuntar con fuerza en las categorías inferiores del CF Rusadir. En este club completó su etapa formativa y llegó a competir en la División de Honor juvenil, la máxima categoría del fútbol base español. Durante sus dos últimas temporadas en este periodo, el extremo demostró una gran facilidad anotadora al registrar un total de 21 goles en 42 compromisos disputados.

Su salto al fútbol sénior se produjo inicialmente en Tercera Federación de la mano del Atlético Melilla, donde sus buenas actuaciones le sirvieron para llamar la atención de la UD Melilla. Con el conjunto del Álvarez Claro dio el salto a la Segunda Federación, categoría en la que se ha asentado plenamente durante las últimas dos campañas gracias a su regularidad y desparpajo en la banda.

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Como curiosidad, Abdel-Lah ya sabe lo que es medirse al que a partir de ahora será su equipo. El extremo se enfrentó al Cartagena el pasado verano en un encuentro amistoso de pretemporada que se disputó en las instalaciones del Pinatar Arena.