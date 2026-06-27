ElPozo Murcia buscará acabar con su larga sequía con cuatro nuevos fichajes: así está la plantilla

ElPozo Murcia cerró la temporada 2025-2026 con la derrota en la final de la liga ante el Barça. Una campaña más, y van dieciséis, el club se quedó sin incluir en su palmarés un título liguero. Y por noveno curso consecutivo, a sus vitrinas no ha llegado ningún trofeo. Una vez más, el verdugo fue el conjunto azulgrana, frente al que ha perdido las cuatros finales de las dieciséis finales que ha disputado en el campeonato.

El premio que ha conquistado es la clasificación para la Champions del próximo curso, un consuelo en el primer año entero de Josan González en el banquillo. Disputar la final con Marcel, el jugador más determinante, mermado, y sin Ricardinho, César Velasco y Álex García ha sido demasiado contra un rival con un amplio fondo de armario. El histórico club murciano no ha ganado la liga, pero al menos sí que ha recuperado la ilusión de los aficionados, que aunque no han llenado el Palacio de los Deportes las gradas en ninguno de los partidos del play off, sí que han vuelto a poner sus ojos en la entidad de la familia Fuertes.

Rafa Santos, en su despedida como jugador de ElPozo / Israel Sánchez

La plantilla ya comenzó a experimentar una importante renovación el verano pasado. Y para el próximo continuará con la incorporación de cuatro jugadores, tres de ellos jóvenes y solo un veterano, que quitarán más arrugas a un vestuario que hace tres cursos estaba plagado de treintañeros. Se marcha Álex García, un pívot que llegó hace solo una campaña y que no ha podido disputar ni un solo partido desde enero por una lesión. También se va César Velasco, un ala zurdo que no ha llegado a cuajar en las dos temporadas que ha vestido la camiseta murciana. Y dice adiós el pívot Rafa Santos, que vuelve a Japón, de donde llegó en el verano de 2020.

Antonio Navarro, guardameta murciano del Manzanares / Pascu Méndez/ElPozo

Rejuvenecer la plantilla

Para suplir estas bajas y rejuvenecer el plantel, el director deportivo, Fran Serrejón, ya tiene apalabrados cuatro fichajes, que llegan todos con la carta de libertad bajo el brazo. En realidad son cinco, aunque uno no pasará aún por el Palacio. Y ese es Leandrinho, un pívot brasileño del Santa Coloma que ha sido cedido al Manzanares.

En la portería se incorporará Antonio Navarro, el portero mazarronero que salió en 2021 de ElPozo para convertirse en internacional con el Manzanares y ganar con la selección la última Eurocopa. La incógnita es qué pasará en esa posición, porque los dos cancerberos de esta campaña, Edu Sousa y Henrique, tienen contrato. Parece complicado que estén los tres en la nueva plantilla, por lo que uno saldría cedido o rescindiría contrato.

Para las alas llegan un veterano contrastado y otro de 26 años en plena madurez deportiva. Desde Italia regresará a España el eslovaco Thomas Drahovsky (33 años), un ala pívot diestro que estuvo en el Jimbee Cartagena en la etapa de Juan Carlos Guillamón en el banquillo, y que después pasó por el Inter Movistar antes de recalar en el Meta Catania. Con él Josan González busca más pólvora en ataque, la gran carencia que ha tenido este curso el equipo. Y para reemplazar la ficha que deja libre César Velasco, el club ha apostado por Pablo García Lago, conocido deportivamente como Pachu, un ala zurdo nacido el 26 de octubre de 2000 en Redondela (Vigo). Llega desde Osasuna Magna, donde ha completado tres campañas, y antes estuvo en el Levante. Once goles en treinta y un partidos son los números de esta pasada temporada para un jugador que llega con hambre y que tiene su primera oportunidad en un club de primer nivel.

Para el puesto de pívot el club se la juega con un joven de 21 años con mucho menos recorrido en Primera División. Gonzalo Santa Cruz (A Coruña, 8 de julio de 2004) ha pasado las dos últimas campañas en el O Parrulo tras militar en el Real Betis. Con el conjunto gallego marcó 13 goles en 30 partidos en un curso donde se estrenó con la selección absoluta tras ser internacional sub-19. Después de acabar contrato, era un jugador codiciado por su juventud y calidad. Y ElPozo ha estado rápido para incorporarlo a sus filas.

Además, con contrato están Ricardo Mayor, Ricardinho, Marcel, David Álvarez, Adri Rivera, Gadeia, Ligeiro, Bebe y Dener, al margen de los metas Edu Sousa y Henrique.

Noticias relacionadas

Tomás Fuertes, con el joven Meseguer / Israel Sánchez

Meseguer, en la rampa

También hay otro joven en la rampa del primer equipo que ya ha debutado esta temporada. En este caso es murciano y criado en la cantera. Andrés Meseguer ha ascendido con el filial a Segunda División, una categoría donde el club podrá tener jugadores con mayor proyección y que podrán ayudar al primera equipo. Y todo apunta a que debido a su juventud, podría estar inicialmente a caballo entre las dos plantillas con el fin de seguir acumulando minutos. Recientemente firmó un contrato por dos temporadas con opción a dos más, por lo que está atado.