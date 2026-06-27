Blindar Nueva Condomina, el gran desafío de Sergi Guilló en el Real Murcia

El Real Murcia lleva tiempo buscando fuera muchas de las respuestas que no ha terminado de encontrar dentro. Entrenadores, fichajes, cambios de proyecto y golpes de timón que no han conseguido acercar al club grana al objetivo que persigue desde hace años.

Pero hay una cuestión que se repite temporada tras temporada, y que Sergi Guilló tratará de dar con la fórmula correcta. Y es que Nueva Condomina tiene que volver a ser un lugar incómodo para los rivales. Que se convierta en un seguro de vida para un Real Murcia que acumula cuatro temporadas consecutivas con la misma astilla en la pata, la de unos pobres números en casa que le terminan lastrando en la lucha por sus objetivos.

Por eso, blindar el estadio murcianista será uno de los grandes desafíos del nuevo entrenador del Real Murcia. No se trata solo de ganar más partidos en casa, sino de recuperar una sensación perdida. La de un equipo capaz de mandar ante su gente, hacerse fuerte en los momentos de duda y convertir cada encuentro como local en una ventaja en lugar de un inconveniente.

Y es que esa es una de las varias razones por las que el club grana tan solo ha disputado dos play off de ascenso a Segunda División en los últimos ocho años. Después del fatídico descenso administrativo en el verano de 2014, el Real Murcia ha pasado más tiempo intentando acercarse a los equipos de arriba que peleando con ellos. Por lo que su irregularidad en casa, especialmente desde 2018 hasta aquí, ha sido una de las diferencias entre pelear por todo o quedarse corto en los momentos decisivos.

Sergi Guilló junto a Pello Alkain y Daniel Soler. / Prensa Real Murcia

De hecho, no solo le ha costado quedarse a las puertas de los puestos de privilegio, sino que esta misma temporada recién finalizada le ha condenado durante varias jornadas a pelear por certificar una permanencia en la tercera categoría que alcanzó en el penúltimo encuentro del calendario.

El Real Murcia fue el cuarto equipo que menos puntos obtuvo en su estadio la temporada pasada. Un total de 26 de 57 posibles en los 19 partidos que disputó frente a su público. Siete victorias, cinco empates y siete derrotas fueron los números de una temporada en la que consiguió la peor cifra de puntos en la Primera Federación (52) desde su ascenso en mayo de 2022.

Un problema que conoce de cerca Sergi Guillo, porque en su temporada como segundo de Mario Simón, en la 2022-2023, el Real Murcia también perdió valiosos puntos ante su público, ocupando el décimo lugar al término de esa campaña con 29 puntos en 19 partidos. Sin embargo, el joven ilicitano parece que tiene la fórmula para poder cambiar esta tendencia.

Sánchez Breis, Sergi Guilló y Pedro León, durante la presentación del nuevo entrenador del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Intratable en Mérida

Y es que, durante su etapa como 'jefe' del banquillo del Mérida en Primera Federación, en el curso 2024-2025, una de las fortalezas del conjunto extremeño fue el poderío mostrado ante su público. Un Mérida que acabó disputando el play off de ascenso a Segunda División y que, buena parte de su éxito llegó gracias a su rendimiento el estadio Romano. Un recinto en el que tan solo cayó derrotado en una ocasión, precisamente ante un Real Murcia que acabó segundo en la clasificación y que fue derrotado en el play off por el Nástic de Tarragona meses más tarde.

Guilló, a los mandos del Mérida, firmó en casa 11 victorias, 7 empates y una sola derrota para sumar 40 de 57 puntos posibles como local. Tan solo fue superado por el Ceuta, con 41 puntos en su feudo, que acabó conquistando el ascenso de manera directa desde la primera posición.

Sergi Guilló, entrenador del Real Murcia, en el banquillo de Nueva Condomina. / Prensa Real Murcia

Solo una derrota en Huesca

Su buen rendimiento con el Mérida le permitió coger el banquillo del Huesca, de Segunda División, a Sergi Guilló el pasado verano. Y, aunque su aventura fue efímera, el joven ilicitano consiguió obtener un buen rendimiento en el Alcoraz. Tres victorias, tres empates y una sola derrota en su estadio fue el bagaje obtenido antes de que Guilló fuera despedido a principios del pasado noviembre.

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Y es que fue lejos de su estadio, con solo una victoria y cinco derrotas, lo que precipitó el cambio en el banquillo de un club oscense que esta temporada será uno de los rivales del Real Murcia.